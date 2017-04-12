Банкротство «Фармстронга» и претензии бывшему владельцу компании

Депутата городской думы Нижнего Новгорода, члена КПРФ, Михаила Сухарева пытаются привлечь к субсидиарной ответственности в рамках банкротства ООО «Фармстронг». Компания, которой он управлял не вернула авансы за сорванное строительство фармацевтических заводов, и с господина Сухарева конкурсный управляющий просит взыскать 211 млн руб. — сообщает Коммерсантъ.

Компания «Фармстронг» возникла в 2005 году, одним из главных направлений деятельности являлись услуги по строительству и оборудованию «чистых помещений». За несколько лет работы, совпавших с периодом максимального спроса на данный вид строительства, компания заключила большое количество договоров о предоставлении услуг с предприятиями различных форм собственности, среди которых были, в том числе, фармацевтические производители и научно-исследовательские организации.

Пользуясь нужными связями и результатами своего пиара Михаил Сухарев, представляя компанию «Фармстронг», участвует в различных тендерах на производство работ по строительству, заключает многочисленные контракты. При этом производственные мощности ООО «Фармстронг» практически не развиваются и их становится явно недостаточно для выполнения работ по заключенным договорам своими силами, а условия и финансовая составляющая, на которых выигрывался тендер, не позволял привлекать серьезных контрагентов. Результат своеобразного «бизнеса» компании «Фармстронг» и ее руководителя отчетливо виден, когда просматриваешь материалы Арбитражных судов, где к «Фармстронгу» предъявляются требования по возврату авансовых платежей по заключенным договорам ввиду невыполнения в течении длительного срока компанией ООО «Фармстронг» своих договорных обязательств и компенсации убытков компаниям-заказчикам работ и услуг. В свою очередь, Сухарев М.В. продолжал заключать контракты, и полученные по договорам в качестве аванса денежные средства частично направлял на имитацию деятельности компании ООО «Фармстронг», а большую часть этих денежных средств – на «обналичку» и выводу из оборота, — пишет Нижний Сейчас.

В 2014 году ООО «Фармстронг» сорвало полученные контракты по строительству и запуску фармацевтических производств в Москве и Подмосковье. Заказчиками были такие известные предприятия фармацевтической отрасли, как ООО «Ферон» (ведущий российский производитель препаратов-интерферонов), ООО «НТЦ БиоИнвест», ООО «Экойл-Финанс». Часть взятых авансов генподрячик не вернул, позже сменив регистрацию с Нижегородской области на Владимирскую. Кредиторы уверены, что фирму владельцы попытались умышленно обанкротить, выведя активы. «Когда суд только рассматривал заявление о признании «Фармстронга» банкротом, речь шла о наличии имущества компании более чем на 1,5 млрд руб. Но за полгода наблюдения, к началу конкурсного производства в результате деятельности команды «оздоровителей» от ООО «Фармстронг» осталась лишь оболочка в виде записи в ЕГРЮЛ.

В марте 2016 года арбитражный суд Владимирской области признал несостоятельным общество с ограниченной ответственностью «Фармстронг». Данное решение было принято на основании изучения материалов дела по исковому заявлению нижегородской компании ООО «Промтепло» о неисполнении кредитных обязательств. Судом было вынесено решение о признании ООО «Фармстронг» банкротом и об открытии конкурсного производства.

Дабы затруднить деятельность конкурсного управляющего и кредиторов, ликвидатор скрывал документацию должника, а бумаги времен директора Сухарева якобы были изъяты в результате следственных действий по уголовному делу, вообще к «Фармстронгу» не относящемуся.

В настоящий момент сумма требований к банкроту, закрепленная в реестре кредиторов, составляет более полумиллиарда рублей, но заявлено их было в два раза больше», — рассказал «Ъ» гендиректор ООО «НТЦ БиоИнвест» Станислав Цыбульский. По его словам, в суде удалось доказать фиктивность еще около полумиллиарда мнимых требований к «Фармстронгу» и «попытка провести контролируемое конкурсное производство» провалилась.

Судя по картотеке арбитражного суда Владимирской области, конкурсный управляющий подал заявление о привлечении к субсидиарной ответственности депутата гордумы Нижнего Новгорода Михаила Сухарева, с которого конкурсный управляющий хочет взыскать 211 млн руб.

gmpnews