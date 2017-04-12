Переход всех фармспециалистов на новую систему НМФО планируется к 2026 году

Вопросы, связанные с переходом на новую систему непрерывного медицинского и фармацевтического образования (НМФО), обсудили 14 марта эксперты в рамках открытого заседания кафедры организации лекарственного обеспечения и фармакоэкономики ИПО ФГБОУ ВО Первого МГМУ им. И.М. Сеченова. Организаторами выступили: Союз «Национальная фармацевтическая палата» и Совет по профессиональным квалификациям в области фармации.

Как отметили эксперты, во многих странах большая роль в НМФО отведена профессиональным организациям: в 45% стран аккредитацией специалистов занимаются профсообщества. Этот принцип положен и в основу российской системы НМФО, отметила зав. кафедрой организации лекарственного обеспечения и фармакоэкономики ИПО ПМГМУ Роза Ягудина.

Переход на новую систему допуска к профессии состоялся в 2016 году. Выпускники вузов по специальностям «фармация» и «стоматология», получили возможность сразу по окончании учебного заведения пройти первичную аккредитацию. Порядка 3 тысяч специалистов получили сертификаты об аккредитации. И таким образом вступили в новую систему непрерывного образования.

Как подчеркнула исполнительный директор «Национальной фармацевтической палаты» Елена Неволина, плавный переход всех специалистов, имеющих фармацевтическое образование на НМФО, планируется завершить к 2026 году.

Российская система НМФО учитывает лучшие зарубежные практики, имеет переходный период и четко регламентированную систему получения квалификационных балов. Профессиональному сообществу в этом процессе отведена огромная роль. Накопить баллы врачи и фармацевты могут в ходе образовательных программ, которые должны быть аккредитованы в системе НМФО. Оценкой и аккредитацией программ будет заниматься Национальная фармацевтическая палата.

«Экспертиза программ уже началась, проведено более 20 образовательных мероприятий. Конечно, это пока очень мало, учитывая, что уже около 3 тысяч специалистов нуждаются в ней», — пояснила Елена Неволина.

По словам зам. исполнительного директора ААУ «СоюзФарма» Марии Литвиновой в ближайшее время будет сформирован реестр профессиональных организаций, которые станут гарантами проведения качественных образовательных мероприятий, создана база мероприятий и библиотека эталонных презентаций.

«Фармперсонал»