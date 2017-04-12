ФАС не будет проверять обращение БАД в аптеках

По мнению ФАС России, в условиях имеющейся неопределенности правового регулирования антимонопольными органами в отношении аптечных организаций не могут проводиться проверки, касающиеся соблюдения положений закона о торговле, в том числе в части взаимоотношений поставщиков продовольственных товаров и аптечных организаций по продаже и приобретению БАД.

Такой ответ содержится в письме зам. руководителя ФАС Андрея Кашеварова (имеется в распоряжении «ФВ»), направленного в адрес СРО «Союз производителей БАД».

Напомним, что в ноябре 2016 года ФАС выступила с заявлением о подготовке разъяснений к закону «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации», согласно которым нормы 9-й статьи закона будут распространяться на обращение БАД как в торговых сетях, так и в аптечных учреждениях.

В ответ на это заявление СРО «Союз производителей БАД» отправил письмо в ФАС, в котором указано, что право аптечных организаций на оборот БАД отдельно закреплено в ФЗ №61 «Об обращении лекарственных средств». Таким образом, реализация БАД через аптечные организации отнюдь не «желание» производителей, а строгое следование законодательным нормам».

В итоге ФАС согласилась с наличием неопределенности в правовом регулировании применения ФЗ №381 «Об основах государственного регулирования торговой деятельности Российской Федерации», в части применения его положений к отношениям, связанным с организацией и осуществлением деятельности аптечных организаций.

«По мнению ФАС России, в указанных условиях имеющейся неопределенности правового регулирования антимонопольными органами в отношении аптечных организаций не могут проводиться проверки, касающиеся соблюдения указанными организациями положений Закона о торговле. С учетом изложенного ФАС России и территориальными органами не будут проводиться проверки, касающиеся соблюдения указанными организациями положений Закона о торговле, в том числе в части взаимоотношений поставщиков продовольственных товаров и аптечных организаций по продаже и приобретению продовольственных товаров (включая биологически активные добавки», – указано в письме ФАС.

«Хочу поблагодарить ФАС за глубокое и детальное изучение сложившейся ситуации и принятое решение. Должен также сообщить, что ФАС России в настоящее время ведет работу по подготовке поправок в Закон о торговле в целях урегулирования вопроса о прямом исключении деятельности аптечных организаций из сферы применения данного закона» — сообщил «ФВ» исполнительный директор СРО «СП БАД» Леонид Марьяновский.

Оксана Баранова

«Фармацевтический вестник»