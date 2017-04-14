ФАС планирует изменить систему расчета надбавок на ЖНВЛП

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) планирует перейти на расчет максимальных допустимых оптовых и розничных надбавок на лекарства, входящие в перечень жизненно-важных (ЖНВЛП) не в процентах, как это происходит сейчас, а в рублях. Таким образом ведомство надеется стимулировать аптеки вернуть в продажу недорогие лекарства.

По словам начальника отдела регулирования цен на лекарственные препараты ФАС Дарьи Старых, сейчас аптеки не заинтересованы в продаже дешевых лекарств из-за процентной надбавки.

Как сообщила исполнительный директор Союза профессиональных фармацевтических организаций Лилия Титова, работая над новой системой надбавок, ФАС исполняет поручение правительства, которое было дано Минздраву, Минэкономики и ФАС.

Накануне, 12 апреля, ФАС начала сбор данных об объемах реализации в 2015-2016 годах лекарств стоимостью до 100 рублей за упаковку. Фармпроизводители должны предоставить в ведомство соответствующую информацию до 14 апреля 2017 года.

Возможно, это попытка решить возникшую в 2015 году проблему дешевых отечественных препаратов, которые из-за «ножниц» между выросшей себестоимостью производства и фиксированной отпускной ценой начали исчезать из продажи.

Наличие этой проблемы Президент России Владимир Путин признал еще в апреле 2016 года и пообещал, что правительство «в ближайшие полтора-два месяца» так или иначе ее решит. Ведомствами были внесены различные предложения, однако окончательное решение не принято до сих пор.

Источник: «Коммерсантъ»

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