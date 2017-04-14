«Р-Фарм» купит долю в «Русской медицинской компании»

ФАС одобрила сделку покупки «Р-Фармом» 26% акций АО «Русская медицинская компания» («Русмедком»), фармдистрибьютора №2 в Санкт-Петербурге и Крыму. Участники фармрынка давно подозревали, что эти компании друг другу не чужие, теперь эта аффилированность будет оформлена официально.

ФАС одобрила сделку по покупке «Р-Фармом» 26% акций санкт-петербургского фармдистрибьютора АО «Русская медицинская компания». Кому принадлежат остальные 74% предприятия, неизвестно: последние данные, доступные в СПАРК-Интерфакс, датированы 2003 годом, собственниками значатся четыре физлица. Представитель «Р-Фарма» отказался комментировать сделку.

«Русмедком» в 2016 году заключил с госзаказчиками контракты на 2,6 млрд рублей, и с этим показателем компания входит в ТОП30 крупнейших дистрибьюторов рынка лекарственного госзаказа, по данным Headway Company. На локальных рынках Санкт-Петербурга и Крыма «Русмедком» – это игрок №2, а сам «Р-Фарм» только третий.

Впрочем, как ранее писал Vademecum, для участников фармрынка уже давно не было секретом, что «Русмедком» близок к «Р-Фарму». При участии в тендерах представители «Русмедкома» зачастую указывали электронные адреса, заканчивающиеся на @rpharm.ru. Крупнейшие госзаказы «Русмедкома» – это поставки препаратов «Р-Фарма». Например, в конце 2016 года компания заключила с Комитетом по здравоохранению Санкт-Петербурга два договора на сумму 100 млн рублей каждый на поставку Ремикейда (инфликсимаб) и Хумиры (адалимумаб). Оба препарата упакованы на входящем в группу «Р-Фарм» заводе «Ортат».

Не исключено, что официально оформлять неформальные «отношения» фармкомпании побуждает усилившееся внимание ФАС к рынку фармацевтических госзакупок. Например, в октябре 2016 года в капитал «дружественной» компании вошел дистрибьютор «БСС», купив 95% ООО «АМТ». Сделке предшествовали обвинения со стороны ФАС в картельном сговоре.

АО «Р-Фарм» – российская фармацевтическая компания. Владельцем 100% акций компании является Алексей Репик. Основные направления деятельности – производство лекарств и биопрепаратов, исследования и разработка новых препаратов и технологий, поставки на российский рынок лекарственных средств иностранных производителей. В рейтинге 200 крупнейших частных компаний страны по итогам 2015 года, составленном журналом Forbes, «Р-Фарм» занял 103-ю строчку с выручкой 68,7 млрд рублей за 2015 год.

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