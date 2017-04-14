Директор «НТфарма» полностью признал вину в хищении 1 млрд рублей у «Роснано»

Генеральный директор ООО «НТфарма» Евгений Султанов, обвиняемый по делу о присвоении 1 млрд рублей, выделенных госкорпорацией «Роснано» компании «НТфарма» на строительство фармзавода в Ярославской области, полностью признал свою вину.

Об этом сообщил следователь в Басманном суде Москвы.

Как сообщил корреспонденту Vademecum адвокат Султанова Михаил Сазанов, суд продлил Султанову и предполагаемому бенефициару предприятия Рустаму Атауллаханову сроки домашнего ареста и заключения под стражей до 16 июля 2017 года.

О возбуждении уголовного дела по подозрению в растрате более 1 млрд рублей, которые «Роснано» выделила «НТфарме» на строительство фармзавода в Переславском районе Ярославской области, стало известно в середине ноября 2016 года. Тогда же были задержаны трое подозреваемых – предполагаемый бенефециар «НТфармы» Атауллаханов, бывший гендиректор компании Султанов, впоследствии заключивший сделку со следствием и отправленный под домашний арест, а также экс-мэр Переславля-Залесского Денис Кошурников.

Как установили СКР, МВД и ФСБ, «работы по реализации указанного проекта на протяжении многих лет не осуществляются, денежные средства, полученные ООО «НТфарма» от АО «Роснано», растрачены, и в результате завод до настоящего времени не построен». Тем не менее, «Роснано» заявляет о своей уверенности в «успешном запуске предприятия осенью 2017 года».

Атауллаханов и Султанов подозреваются в растрате в особо крупном размере, Кошурников – в превышении должностных полномочий.

Источник: ИА «Интерфакс»

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