«Медисорб» получит 95 млн рублей на запуск производства лекарства от ВИЧ

Пермская фармкомпания «Медисорб» и Пермский национальный исследовательский политехнический университет получат 95 млн рублей господдержки на реализацию проекта производства импортозамещающего лекарственного препарата для лечения ВИЧ-инфекции, сообщает Минпромторг региона.

Совместный проект проект «Медисорба» и политехнического университета стал победителем девятой очереди конкурса по созданию высокотехнологичных производств.

Проект реализуется в рамках фармацевтического кластера Пермского края, отметили в краевом Минпромторге.

О создании фармкластера в Пермском крае, в который вошло свыше десятка компаний, сообщалось в сентябре 2016 года. Его якорными предприятиями стали «Медисорб» и ООО «Пермская химическая компания». В результате кооперации участников кластера в регионе должно быть создано производство 15 наименований лекарств и фармсубстанций, входящих в число важнейших и жизненно необходимых, в настоящее время преимущественно импортируемых из-за рубежа.

По данным системы СПАРК-Интерфакс, фармпредприятие АО «Медисорб» принадлежит Владимиру Фотееву и Александру Гутину. Выручка компании в 2015 году достигла 734,5 млн рублей, чистая прибыль – 81,7 млн рублей.

Источник: Минпромторг Пермского края

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