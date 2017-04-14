У компании «Рош» в России новый руководитель отдела корпоративных коммуникаций

«Рош» объявляет о назначении Инны Пантелеевой на должность руководителя отдела корпоративных коммуникаций российского подразделения компании.

Инна Пантелеева работает в «Рош» с марта 2016 года. Сохраняя полномочия руководителя отдела по юридическим вопросам и комплаенс, Инна возглавит отдел корпоративных коммуникаций. Ключевой задачей Инны будет реализация коммуникационной стратегии компании с учетом интересов широкого круга стейкхолдеров.

Инна имеет более чем 10-летний опыт работы в фармацевтическом бизнесе. До прихода в компанию «Рош» Инна занимала различные руководящие должности в компании «Ново Нордиск», где, помимо обеспечения работы функции по юридическим вопросам и комплаенс, возглавляла отдел управления персоналом в России и странах СНГ, подразделение по внешним связям, отдел качества, а также исполняла обязанности генерального директора.

Инна Пантелеева окончила международно-правовой факультет МГИМО в 2001 году, впоследствии получив степень магистра права (LL.M) в University of the Pacific (Калифорния, США). В 2011 году закончила программу второго высшего образования по специальности «Финансовый и кредитный менеджмент» в Московской международной высшей школе бизнеса (МИРБИС).

Компания «Рош» входит в число ведущих компаний мира в области фармацевтики и диагностики, являясь самым крупным производителем биотехнологических лекарственных препаратов для лечения онкологических, офтальмологических и аутоиммунных заболеваний, тяжелых вирусных инфекций и нарушений центральной нервной системы. Компания была основана в 1896 году и на протяжении 120 лет производит современные диагностические средства и инновационные лекарственные препараты для профилактики, диагностики и лечения серьезных заболеваний, делая значительный вклад в развитие мирового здравоохранения. Двадцать девять препаратов «Рош», в том числе жизненно важные антибиотики, противомалярийные и противоопухолевые препараты, включены в Перечень основных лекарственных средств ВОЗ.

gmpnews