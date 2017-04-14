ГК Алкор Био выпускает 682 вида аллергенов всех основных групп

Постановка правильного диагноза и назначение адекватного лечения зависит не только от профессиональной подготовки врачей-аллергологов, но и от качественных средств и методов диагностики.

Сегодня ГК Алкор Био выпускает 682 вида аллергенов всех основных групп, что позволяет говорить не только о лидирующих позициях среди российских производителей продуктов для in vitro аллергодиагностики, но и о сопоставимости панели аллергенов ГК Алкор Био с ассортиментом мировых лидеров в этой области лабораторной диагностики. Предприятие наладило производство практически всех аллергенов, которые реально востребованы в клинической практике, поэтому на 2017 год запланирована разработка всего 60 новинок, в то время как в предыдущие годы лаборатория аллергологии ГК Алкор Био ежегодно расширяла аллергенную панель на 100-150 позиций.

Кочиш Людмила Тихоновна, руководитель лаборатории аллергологии ГК Алкор Био, дала пояснения относительно разработки и производства аллергенов.



Какие аллергены наиболее востребованы в клинической практике и означает ли это, что именно на эти аллергены в нашей стране у людей чаще всего проявляется аллергия?

На сегодняшний день нами разработано и выпущено на рынок порядка 700 наименований аллергенов 13-ти разнообразных групп – это пищевые, бытовые, эпителиальные, пыльцевые, грибковые, лекарственные и другие группы. Это, безусловно, большое количество аллергенов, которое включает и наиболее часто встречаемые в повседневной жизни, и достаточно редкие. Конечно же, среди этого огромного количества есть так называемый топ-список, состоящий из 100-150 максимально востребованных в клинической практике, пользующихся высоким спросом у населения аллергенов. Это, например, шерсть и эпителий кошки, собаки — наиболее популярных и любимых домашних животных. Это, конечно же, домашняя пыль и клещи домашней пыли. Этот фактор присутствует везде — дома, на работе, и избавиться от него очень сложно, какими бы чистюлями мы не были, и люди, страдающие аллергическими заболеваниями, безусловно, подвержены влиянию этого фактора. Также пыльца деревьев и трав, луговых и сорных. Если мы говорим о нашем Северо-Западном регионе, то это, например, пыльца березы, ольхи, лещины. Из трав можно привести пример тимофеевки луговой, мятлика, полыни, одуванчика, лебеды. И в период поллинации, проще говоря, цветения растений, укрыться, спрятаться от вездесущих, порой незаметных нашему глазу этих мелких частичек, практически невозможно. Достают нас дома и на даче жалящие и кусающие насекомые, укусы которых могут давать сильнейшие аллергические реакции. Ну, а из огромного перечня пищевых аллергенов можно выделить аллергены молока коровьего, яйца куриного, муки пшеничной, да и в общем всех круп, составляющих основной рацион нашего питания. Овощей – например, томатов, моркови, фруктов – яблок, клубники, апельсинов и так далее. И стоит помнить, что молоко и яйца являются не только одними из основных продуктов питания детей и взрослых, но и также входят в состав многочисленных продуктов и готовых блюд, которые мы ежедневно и повсеместно употребляем в пищу. Но, в принципе, любое вещество, которое встречается в природе, может стать потенциальным аллергеном для человека, имеющего предрасположенность к аллергическим заболеваниям.

Где лаборатория берет сырье для производства аллергенов, к примеру, аллергена комара или таракана или даже клеща?

Наша лаборатория получает аллергены, как мы говорим, из натурального сырья – ядов и тушек насекомых, пыльцы деревьев, мяса животных и птиц, овощей и фруктов. Некоторые производители используют готовые полупродукты для получения аллергенов. Уникальность же нашей компании состоит в том, что мы все получаем сами, нами полностью налажена технологическая цепочка получения аллергенов от натурального сырья до готового продукта. Конечно, мы не ловим сами комаров и не расставляем ловушки для тараканов. Есть компании-производители такого сырья. Что это значит? Например, насекомых, клещей, паразитов инкубируют, т.е. выращивают в определенных условиях. Далее усыпляют, обрабатывают, высушивают, если необходимо, измельчают. Если мы говорим о пыльце, то ее собирают либо в питомниках, где специально выращивают те или иные растения, либо в зонах, где есть максимальное скопление данного вида растений с помощью специальных пыльцеуловителей. На любое сырье всегда есть сертификат, в котором указаны дата получения, условия и методы обработки, если таковые были. Если мы говорим о шерсти, эпителии, перхоти, то идет сбор от здоровых животных, проверенных ветеринаром, и это обязательно указывается в сертификате. Как правило, шерсть собирается от разных видов животных, чтобы получить максимально разнообразную смесь. Кстати, на стадии разработки аллергенов, проведения экспериментальных работ, у нас есть опыт и по сбору пыльцы – это достаточно трудоемкий кропотливый процесс, и по сбору шерсти животных. К участию в этом процессе мы приглашали всех наших сотрудников. И как мы шутим по этому поводу – ни одно животное не пострадало, домашние питомцы стали только чище и аккуратнее. Что касается пищевых аллергенов, то продукты приобретаются в супермаркетах, на рынках, у непосредственных производителей. Есть определенные внутренние критерии для покупки продуктов. Также по возможности используются разные сорта для получения сырьевых смесей.

gmpnews