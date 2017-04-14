«Босналек» планирует расширение своего присутствия на фармрынке

Компания «Босналек» показала существенный рост продаж в России на фоне стагнации рынка в целом. По различным препаратам рост составил от 20 до 100% в натуральном выражении. Почти 50% продукции компании реализуется на российском рынке. Эксперты связывают такие показатели роста с изменением потребительского поведения в кризис – россияне предпочитают более доступные по цене дженерики, не желая поступаться качеством.

По данным IMS Health, темпы прироста объема продаж в натуральном выражении по фармацевтическому рынку РФ за 2016 год составили не более 2,8%. Боснийская компания «Босналек» подвела итоги прошедшего года и показала рост продаж на 24% (в упаковках), при этом продажи одного из ключевых препаратов в портфеле компании – «Бронхобоса» – выросли вдвое. В денежном выражении рост продаж компании составил 29%. В 2017 году «Босналек» откроет производственный корпус, в который инвестировано более $22 миллионов; новые производственные мощности позволят компании увеличивать выпуск лекарственных средств на 20% ежегодно, что даст возможность полностью удовлетворить растущий спрос на рынках России и стран СНГ.

В марте 2017 года компания получила сертификат соответствия GMP на основании приказа Министерства промышленности и торговли РФ, став одной из первых действующих в России компаний с европейской локализацией производства, которая прошла российскую инспекцию.

«Сертификат GMP, выданный российской комиссией в дополнение к действующим европейским, является авторитетным подтверждением высокого качества нашей продукции. Российский рынок для нас стратегически важен – до 50% всего объема продукции компании реализуется здесь. Повышенный спрос на наши препараты заставляет нас задуматься о возможной локализации производства на территории РФ, что позволило бы сократить путь наших препаратов до потребителя и сделало бы их еще более доступными по цене. В ближайшие 5 лет мы планируем увеличить портфель препаратов в России с 6 до 15, включая рецептурные лекарственные средства, а также стать лидерами в категориях противопростудных и противодиарейных лекарственных средств», − комментирует глава Евразийского подразделения компании «Босналек» Валентина Бучнева.

Эксперты рынка считают успех компании неслучайным. «Фармацевтический рынок одним из первых показал признаки восстановления, но расстановка сил изменилась: драйверами роста стали производители качественных дженериков, что полностью соответствует спрогнозированному тренду», − комментирует Николай Демидов, Генеральный менеджер Quintiles IMS.

Такое изменение потребительского спроса наблюдается не только в России. «Сложившийся портрет потребителя лекарственных средств характерен для большинства мировых рынков: люди хотят получать качественные, но недорогие препараты», − подтверждает Олег Фельдман, Управляющий директор IPSOS Healthcare.

По прогнозам аналитиков, в ближайшие годы тенденция сохранится, потребитель все больше обращает внимание на стоимость лекарственных средств и отдает предпочтение качественным дженерикам, а не оригинальным препаратам. Этим объясняется и интерес топ-производителей к покупке популярных брендов.

«К нам регулярно поступают предложения от крупнейших мировых фармкомпаний о продаже наших самых успешных брендов. Однако со всей ответственностью заявляю, что мы планируем развивать свои бренды сами и о продаже не может быть и речи», − комментирует Валентина Бучнева.

АО «Босналек» − фармацевтическая компания, основанная в 1951 году в Сараево (Босния и Герцеговина). На протяжении 65 лет «Босналек» производит лекарственные средства для перорального, парентерального и наружного применения. Компания представлена в 14 странах Центральной и Юго-Восточной Европы, СНГ и Юго-Западной Азии. В портфеле «Босналек» более 150 лекарственных средств. Российское представительство «Босналек» было открыто в 2003 году. За это время препараты компании заслужили признание российских потребителей. Два препарата в портфеле — «Лизобакт®» и «Энтерофурил®» — вошли в топ-5 по продажам в своих категориях.

gmpnews