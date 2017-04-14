Полноцикловые фармкомпании должны добровольно предоставлять спектры своих субстанций

Завершился VIII Форум регионов России: здравоохранение, на котором сформировали запрос на разработку перспективных инновационных направлений в реальном секторе экономики и социальной сфере. Форум посвящен вопросам развития отечественного здравоохранения, доступности высокотехнологических методов лечения в регионах Российской Федерации, проектов государственно-частного партнерства, а также развития медицинской и фармацевтической промышленности.

Из всех направлений проект «Фарма-2020» воспринимается, как наиболее успешный, рассказал Генеральный директор АРФП Виктор Дмитриев.

«За девять лет с момента принятия стратегии развития фармацевтической промышленности сделано достаточно много, колоссальное число площадок локализовано в Российской Федерации, семимильными шагами идет процесс импортозамещения. Сделано много, но это не значит, что мы должны почивать на лаврах. Сделать еще предстоит гораздо больше, если мы хотим видеть у себя в стране развитую и эффективную фармацевтическую промышленность, нацеленную на экспорт», — подчеркнул спикер.

О некоторых моментах проекта «Третий лишний» не только часто ведутся дискуссии, но также ломается много копий. Виктор Дмитриев отметил, что в результате трех заседаний рабочей группы по доработке проекта поправок в постановление Правительства 1289, участники пришли к определенному консенсусу и отправили выработанные предложения в профильные ФОИВы: Министерство Экономики, Минпромторг, ФАС и Министерство Здравоохранения. Аналогичное письмо на днях отправлено Аркадию Дворковичу.

Предложение сводится к тому, что компания, работающая по полному циклу, которая хочет участвовать в торгах по измененной схеме, должна в добровольном порядке сдать спектры тех субстанций, которые они производят на территории РФ, а по биотехнологическим препаратам – штаммы, рассказал Генеральный директор АРФП. Росдравнадзор, должен иметь право в любой момент проверить поставленные в рамках этого Постановления лекарственные средства, на соответствие заявленным спектрам.

«В случае несоответствия, штрафные санкции должны быть соотнесены с суммой контракта. Если выявляется несоответствие в субстанции, то компания получает штрафные санкции, и попадает в реестр недобросовестных поставщиков. Понятно, что это повлечет изменение нормативно-правовой базы на разных уровнях и разных этапах, но с этим согласились абсолютно все», — подчеркнул спикер.



В заключение Виктор Дмитриев отметил: «Мы за то, чтобы государство четко определило те средства, которые нужны для обеспечения биобезопасности. Какие антибиотики надо заложить в Росрезерв, в каком объеме и, соответственно, может быть под это и выстраивать программу. Я не в первый раз говорю, что пора уходить от понятий «свой-чужой», потому что все мы работаем на благо пациентов и это искусственное деление лишь мешает развитию рынка».

Пресс-служба АРФП

gmpnews