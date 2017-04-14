Apple разрабатывает бесконтактный глюкометр

Компания Apple наняла команду биомедицинских инженеров для создания сенсора, способного неинвазивно отслеживать уровень глюкозы в крови пациента. Работа ведется в условиях строжайшей секретности, передает телеканал CNBC.

О создании бесконтактного глюкометра, способного облегчить жизнь миллионам пациентов с сахарным диабетом, задумывался еще основатель Apple Стив Джобс. На сегодняшний день все попытки ученых в данной области заканчивались неудачей. Однако сотрудникам компании Apple, видимо, удалось продвинуться довольно далеко: уже были наняты специалисты по проведению клинических исследований и эксперты по регистрации медицинских изделий.

По задумке Джобса, сенсорный глюкометр должен быть носимым устройстом, схожим по функционалу с iWatch, и отслеживать основные жизненные показатели (в том числе уровень кислорода и глюкоза в крови). В случае успеха инновационный глюкометр принесет компании Apple миллиарды долларов, прогнозируют аналитики.

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