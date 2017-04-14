Викрам Пуния вошел в состав Правления ДССИ

12 апреля в Торгово-Промышленной палате Российской Федерации состоялось очередное заседание Делового Совета по сотрудничеству с Индией (ДССИ). Традиционно в нем приняли участие: Председатель Правления ДССИ, Министр Правительства Москвы, руководитель Департамента внешнеэкономических и международных связей города Москвы Черемин Сергей Евгеньевич, вице-президент Торгово-промышленной палаты РФ Падалко Владимир Иванович, советник Посольства Индии в РФ, а также представители малого и среднего бизнеса двух стран.

Со-председателем Делового Совета по сотрудничеству с Индией был назначен Президент АО «Фармасинтез» — Викрам Пуния. Он подчеркнул важную роль Делового совета в поддержании деятельности Российско-Индийского Бизнес-диалога и снижения количества административных барьеров для двусторонних отношений. Также Викрам Пуния отметил, что инновационные разработки компании «Фармасинтез» в области лечения социально значимых заболеваний могут быть интересны для партнеров из Индии и стран БРИКС.

Деловой совет, созданный в соответствии с решением глав государств России и Индии, и осуществляющий свою деятельность при поддержке Торгово-промышленной палаты РФ, в своей работе руководствуется задачами расширения сотрудничества и развития торгово-экономических отношений.

Итогом мероприятия стали достигнутые соглашения, которые дадут толчок к новому этапу активного развития сотрудничества между Россией и Индией.

«Фармацевтический вестник»