Bristol-Myers Squibb лицензировала права на два препарата компаниям Biogen и Roche

Американская фармацевтическая компания Bristol-Myers Squibb Co лицензировала права на два экспериментальных препарата американской Biogen и швейцарской Roche, сообщает Reuters. Общая сумма единовременных платежей составит 470 млн долл.

Компания Biogen получила от BMS права на препарат для лечения прогрессирующего надъядерного паралича (хроническое прогрессирующее дегенеративное заболевание нервной системы) BMS-986168. В Biogen отметили, что препарат также будет исследоваться в качестве потенциальной терапии болезни Альцгеймера.

В свою очередь, Roche получила права на препарат для лечения мышечной дистрофии Дюшенна BMS-986089.

Bristol-Myers Squibb получит единовременный платеж от Biogen в размере 300 млн долл. и от Roche – в размере 170 млн долл. В компании ожидают, что сделка будет завершена во II квартале 2017 г.

Илья Дугин

«Фармацевтический вестник»