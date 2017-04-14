Recordati устанавливает присутствие в Канаде

Итальянская фармацевтическая компания Recordati, специализирующаяся на разработке лекарственных препаратов для лечения редких заболеваний, объявила о создании подразделения в Канаде – Recordati Rare Diseases Canada Inc., сообщает Canada NewsWire.
Recordati Rare Diseases Canada станет эксклюзивным дистрибьютором в Канаде ряда лекарственных препаратов, в частности Carbaglu (carglumic acid), Cystadane (betaine anhydrous) and Cosmegen (dactinomycin).
Recordati основана в 1926 г. Акции компании торгуются на Итальянской фондовой бирже. В штате компании около 4 тыс. сотрудников.
Recordati представлена на ключевых европейских рынках, в России и других странах Центральной и Восточной Европы, Турции, Северной Африке, США и ряде стран Латинской Америки.
Илья Дугин
«Фармацевтический вестник»