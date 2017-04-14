Современные методы продвижения инновационных лекарств и медицинских технологий в клиническую практику Bristol-Myers Squibb лицензировала права на два препарата компаниям Biogen и Roche » Recordati устанавливает присутствие в Канаде Итальянская фармацевтическая компания Recordati, специализирующаяся на разработке лекарственных препаратов для лечения редких заболеваний, объявила о создании подразделения в Канаде – Recordati Rare Diseases Canada Inc., сообщает Canada NewsWire. Recordati Rare Diseases Canada станет эксклюзивным дистрибьютором в Канаде ряда лекарственных препаратов, в частности Carbaglu (carglumic acid), Cystadane (betaine anhydrous) and Cosmegen (dactinomycin). Recordati основана в 1926 г. Акции компании торгуются на Итальянской фондовой бирже. В штате компании около 4 тыс. сотрудников. Recordati представлена на ключевых европейских рынках, в России и других странах Центральной и Восточной Европы, Турции, Северной Африке, США и ряде стран Латинской Америки. Илья Дугин

«Фармацевтический вестник»