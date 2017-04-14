Современные методы продвижения инновационных лекарств и медицинских технологий в клиническую практику

В апреле 2016 года первый вице-премьер Правительства РФ Игорь Шувалов поручил начать проработку вопроса о возможности осуществления в трех регионах России инновационных моделей закупки лекарственных препаратов для государственных и муниципальных нужд. В ноябре 2016 года было поручено предусмотреть в госбюджете на 2017 — 2019 годы средства для проведения соответствующего пилотного проекта.

Современная система риск-шеринга или разделения рисков, это широко используемая в развитых странах модель продвижения инновационных лекарств и медицинских технологий в клиническую практику. Она заключается в том, что между поставщиком лекарств и плательщиком заключается договор на поставку препаратов. Но оплачивается только та часть лекарственных средств, использование которых привело к излечению пациентов. Таким образом, производитель принимает на себя риски (в том числе финансовые) того, что у кого-то из пациентов лечение его препаратами не будет эффективным. Для клиники, которая принимает модель риск-шеринга, принципиально важными являются несколько позиций. Первая — тщательное соблюдение инструкции по применению препарата. К сожалению, у нас в России нарушения в этой сфере есть повсеместно. При использовании риск-шеринга это абсолютно недопустимо. Следующая задача — для лечения хронических пациентов, которые длительно получают терапию, обеспечить их приверженность лечению, точность и аккуратность в приеме препаратов. Это достигается последовательной и хорошо организованной работой медперсонала и сотрудников фармкомпаний, в ходе которой оценивается соответствие реальной клинической картины заболевания показаниям и противопоказаниям для этой терапии.

По словам Шебнем Авсар Туна, корпоративного вице-президента «Ново Нордиск» по России и СНГ, в рамках реализации проекта инновационных методов закупок лекарственных средств (риск-шеринг) компания «Ново Нордиск» готова предложить регионам решение по долговременному улучшению контроля сахарного диабета при ограниченном бюджете. Сахарный диабет носит хронический характер. Поэтому важно разработать эффективный алгоритм лечения, позволяющий предупредить развитие тяжелых осложнений. В противном случае власти региона будут вынуждены выделять дополнительные бюджетные средства, связанные с внеплановыми госпитализациями пациентов и необходимостью проведения замещающей терапии. Мы понимаем, что оценка результатов лечения в рамках системы разделения рисков — это золотой стандарт, основывающийся на мировом опыте. В то же время на текущем этапе широкое внедрение системы разделения рисков при госзакупках затруднено в связи с инфраструктурными ограничениями и сокращением бюджетных средств. Вместе с тем компания «Ново Нордиск» готова предложить простую, понятную и не требующую дополнительных инфраструктурных вложений схему, основанную на соглашении о разделении затрат. Эта схема позволяет пролечить большее количество пациентов с сахарным диабетом за фиксированный объем денежных средств.

По мнению экспертов, подобные проекты обеспечат повышение доступности инновационной терапии для тех пациентов, которым она может помочь наилучшим образом, при более эффективном расходовании бюджетных средств. И также окажет содействие в выработке устойчивых механизмов во взаимодействии между участниками рынка, организаторами и регуляторами, и существенным образом повлияет насовершенствование подходов к организации здравоохранения.

Источник: По материалам «Российской газеты» приложение Фармацевтика от 29.03.2017

«Фармацевтический вестник»