Новым совладельцем «ТНК Силма» стал Александр Жарков

Предприниматель Александр Жарков, являющийся вице-президентом отраслевого союза «ОПОРА РОССИИ», стал основным акционером компании ООО «ТНК Силма» — российского разработчика, патентообладателя и производителя лекарственных препаратов. Сделка по приобретению 60% акций компании была закрыта 12 апреля, сообщила «Фармвестнику» пресс-служба «Опоры».

По словам г-на Жаркова, производство лекарственных препаратов — одна из наиболее перспективных и инвестиционно-привлекательных отраслей российской экономики.

«В последние годы фармацевтическая промышленность России демонстрирует стабильный рост. Во многом это связано с тем, что отрасль стала одной из приоритетных в рамках программы импортозамещения. Сейчас в нашей стране происходят глобальные процессы модернизации оборудования и технологических мощностей, иностранные инвесторы, охладевшие к России в период 2014–2015 гг., снова ориентированы на сотрудничество, в частности, в области производства медикаментов. К тому же со сбытом такой продукции никогда не будет проблем — лекарственные препараты востребованы и на внутреннем, и на внешних рынках», — заявил новый совладелец компании.

В ближайших планах «ТНК Силма» — модернизация производства, а также налаживание экспорта продукции в США и Канаду.

«В 2017—2019 гг. компания планирует инвестировать до 3 млрд руб. в увеличение производственных мощностей и расширение дилерской сети», — рассказал бизнесмен.

«ТНК Силма» принадлежит патент на изготовление лекарственного препарата «Адсорбент и способ его получения» №2293744, реализующегося в аптеках России под товарным знаком «Энтеросгель». Компания продолжит производить данный препарат.

Николай Кочелягин

«Фармацевтический вестник»