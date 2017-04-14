Дмитрий Ефимов: cмена собственников в Stada не приведет к негативным последствиям для российского бизнеса компании

Возможный переход немецкой фармацевтической компании Stada Arzneimittel AG под контроль частных инвестиционных фондов Bain Capital LLC и Cinven Group Ltd не должен привести к негативным последствиям для российских активов компании. Об этом в беседе с «ФВ» заявил генеральный директор АО «Нижфарм», старший вице-президент Stada Дмитрий Ефимов.

При этом он отметил, что о смене собственников компании Stada пока говорить преждевременно – самой сделки еще не произошло.

«Специфика управления компанией состоит в том, что 100% ее акций обращаются на свободном рынке, — добавил собеседник «ФВ». — На сегодняшний день в ней насчитывается несколько тысяч акционеров, но никто из них не владеет контрольным пакетом».

Фонды частных инвесторов обозначили свое желание заключить сделку по приобретению компании и обратились в наблюдательный и исполнительный советы директоров STADA, рассказал г-н Ефимов. В частности, было получено два предложения, одно из которых показалось привлекательным. В итоге акционерам было рекомендовано принять положительное решение относительно перехода компании под контроль новых владельцев.

«Таким образом, на настоящий момент мы имеем дело именно с такой рекомендацией, которая, подчеркну, не дает стопроцентной гарантии того, что все акционеры к ней прислушаются», – пояснил он.

«Для бизнеса STADA в России и компании “Нижфарм” как ее базового актива в случае принятия акционерами положительного решения я не вижу ничего плохого», — подчеркнул Дмитрий Ефимов.

По его словам, фонды прямых частных инвестиций действуют по четким и понятным принципам, и готовы активно инвестировать в развитие.

«Их решения обдуманны, они проявляют интерес к компаниям и проектам, за которыми видят большой потенциал, – резюмировал он. – Но в любом случае стоит сначала дождаться, как отреагируют акционеры».

Фото: Игорь Чунусов

Сергей Рякин

«Фармацевтический вестник»