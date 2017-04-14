Прокуратура выявила нехватку лекарств и медизделий в больницах страны

Сотрудники прокуратуры выявили недостаточную укомплектованность больниц лекарствами и медицинскими изделиями. При этом дефицит наблюдается в большинстве регионов страны, заявила старший прокурор Генпрокуратуры РФ Татьяна Пелевина на итоговой коллегии Росздравнадзора.

«Такие нарушения выявляются в большинстве субъектов РФ, назову некоторые из них: Республика Бурятия, Калмыкия, Марий Эл, Татарстан, Тува, Мурманская, Тамбовская, Тюменская, Ульяновская области и другие регионы», – сообщила Пелевина.

Например, в одном из роддомов Воронежской области детям, рожденным носителями вирусного гепатита B, не провели экстренную профилактику из-за отсутствия препарата, рассказала она.

Как показывает практика, о нехватке лекарств и медизделий иногда сообщают и сами врачи. Так, в апреле 2016 года медики из Ленинской центральной районной больницы Еврейской автономной области пожаловались журналистам на нехватку медикаментов и элементарного медоборудования.

По словам Пелевиной, другими наиболее часто выявляемыми нарушениями оказались: необоснованные отказы в выписке льготникам необходимых лекарств, массовое завышение надбавок на жизненно необходимые и важнейшие лекарства, осуществление фармацевтической деятельности без лицензии или с грубыми нарушениями, а также продажа лекарств и медизделий, не прошедших госрегистрацию.

В ходе своего выступления Пелевина призвала Росздравнадзор взять на особый контроль обеспечение лекарствами инвалидов, детей, ветеранов и престарелых граждан.

Как сообщили в сентябре прошлого года эксперты фонда независимого мониторинга «Здоровье», перечни льготных лекарств в подавляющем большинстве российских регионов (79 из 85) не соответствуют установленному правительством перечню жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП). По их мнению, эти субъекты испытывают проблемы с обеспечением льготников медикаментами.

Источник: ТАСС

vademec