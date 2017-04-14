Мурашко: поставка препаратов против ВИЧ в регионы уже началась

Препараты против ВИЧ-инфекции, закупленные Минздравом централизованно, уже поставляются в регионы, сообщил глава Росздравнадзора Михаил Мурашко.

«В Росздравнадзор в апреле не поступало жалоб на нехватку препаратов для ВИЧ-инфицированных. Кроме того, Министерством здравоохранения уже закуплены необходимые препараты, которые в настоящее время централизованно поставляются в регионы», – заявил он.

Как сообщает ТАСС, в Минздраве эту информацию подтвердили.

С 1 января 2017 года АРВ-препараты закупаются не регионами, как это было раньше, а централизованно Минздравом, однако первые тендеры состоялись только в конце февраля.

Министр здравоохранения Вероника Скворцова после многочисленных жалоб пациентов поручила Росздравнадзору проверить данные о дефиците препаратов против ВИЧ в регионах. В результате проверок выяснилось, что нехватку лекарств испытывают 20 субъектов РФ.

В середине марта общественная организация «Пациентский контроль» опубликовала письмо Министерства здравоохранения Алтайского края, в котором ведомство признало недостаточное финансирование закупок лекарств против ВИЧ в 2016 году и нехватку АРВ-препаратов в регионе на момент публикации письма.

Источник: ТАСС

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