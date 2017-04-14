Немецкая Sarstedt может открыть производство медизделий в России

Производитель лабораторной и медицинской техники из Нюмбрехта Sarstedt может стать резидентом особой экономической зоны (ОЭЗ) «Моглино» в Псковской области. Первый шаг уже сделан – компания зарегистрировала дочернюю компанию в псковской деревне Родина.

ООО «Сарштедт» было учреждено двумя структурами немецкой Sarstedt в конце января 2017 года, свидетельствует ЕГРЮЛ. Общество зарегистрировано в деревне Родина Псковского района Псковской области. Гендиректором компании указан Сергей Богатырев. Он, как свидетельствует СПАРК-Интерфакс, в 2008 году несколько месяцев возглавлял карельское ООО «Петрозаводский бизнес парк», чья основная деятельность – подбор персонала. Специализацией ООО «Сарштедт» в ЕГРЮЛ заявлено производство медицинского оборудования.

Представитель Sarstedt в России Кирилл Коткин отказался от комментариев, а в немецкой штаб-квартире компании запрос Vademecum проигнорировали.

Регистрация юрлица в Псковском районе – обязательное условие для желающих стать резидентом особой экономической зоны «Моглино». Она создана в этом районе Псковской области в соответствии с постановлением Правительства РФ №729 от 19 июля 2012 года. После регистрации юрлица потенциальный резидент должен защитить свой инвестиционный проект на наблюдательном и экспертном советах. Резидент, получающий налоговые преференции (например, первые 10 лет транспортный налог и налог на имущество будут нулевыми), должен вложить в свой проект минимум 120 млн рублей, из них не менее 40 млн рублей в первые три года.

Sarstedt действительно изучает возможность стать резидентом «Моглино», подтвердил сотрудник отдела маркетинга и развития ОЭЗ, подчеркнув, однако, что какая-то определенность появится в лучшем случае в конце апреля.

Резидентами «Моглино» уже являются пять компаний, занятых производством пищевых ингредиентов, инструментов, холодильного оборудования.

В середине 2016 года правительство установило новый порядок оценки эффективности особых экономических зон (ОЭЗ). Неэффективные ОЭЗ обязаны будут вернуть в бюджет потраченные на их создание и поддержку государственные средства.

Созданная в 1961 году Вальтером Сарштедтом Sarstedt называет себя «одним из ведущих мировых поставщиков лабораторной и медицинской техники». Компания на 13 площадках в Европе, Америке и Австралии производит системы для взятия крови, иглы, всевозможные контейнеры, центрифуги, первичные распределители образцов. Финансовые показатели не раскрываются. По данным портала Hoovers.com годовой оборот Sarstedt превышает $320 млн. Основным дистрибьютором Sarstedt в России с 1991 года является фирма «Гален».

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