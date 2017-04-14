ФАС разрешила слияние российских подразделений Johnson&Johnson и Actelion

Федеральная антимонопольная служба России одобрила слияние российских подразделений Johnson&Johnson и Actelion, признав, что в результате сделки J&J станет монополистом при поставке в Россию инновационных препаратов Траклир, Завеска и Опсамит.

Соответствующее решение опубликовано на портале правовых актов ФАС.

Как следует из документа, «Актелион Фармасьютикалз РУС» является единственным обладателем прав на российском рынке на препараты Траклир (МНН бозентан, применяется при легочной артериальной гипертензии), Завеска (МНН миглустат, применяется для терапии болезни Гоше 1-го типа, болезни Ниманна – Пика типа С) и Опсамит (МНН мацитентан, применяется при легочной артериальной гипертензии II–III классов).

Аналоги лекарств с МНН миглустат и мацитентан в России не зарегистрированы, а препарат Бозенекс (МНН бозентан) (владелец регистрационного удостоверения ЗАО «ФармФирма «Сотекс») был зарегистрирован 21 марта 2017 года, однако «на момент рассмотрения ходатайства «ФармФирма «Сотекс» не занимает какой-либо доли на товарном рынке лекарства, соответствующего МНН бозентан», пояснили в ФАС.

«ФАС России считает, что осуществление заявленной сделки может привести к ограничению доступа на рынки и реализации вышеуказанных лекарственных препаратов независимым хозяйствующим субъектам – контрагентам компании «Актелион Фармасьютикалз Лтд», а также может оказать негативные последствия для конкуренции в случае злоупотребления группой лиц компании «Янссен Холдинг ГмбХ» доминирующим положением компании «Актелион Фармасьютикалз Лтд», входящей в одну группу лиц с ООО «Актелион Фармасьютикалз РУС», – пояснили в ФАС. Поэтому антимонопольная служба выдала «Янссен» предписание об обеспечении всех контрактов на поставку указанных лекарств, заключенных между Actelion Pharmaceuticals и ее контрагентами.

Согласно предписанию, Actelion Pharmaceuticals не должна осуществлять экономически или технологически необоснованные сокращение или прекращение производства и реализации товара, если на него сохраняется спрос.

В конце января текущего года Johnson&Johnson объявила о покупке швейцарской биотехнологической компании Actelion Pharmaceuticals за $30 млрд.

Компания Johnson&Johnson, основанная в 1886 году, является одним из крупнейших в мире производителей лекарств, косметических и санитарно-гигиенических товаров и медицинского оборудования. Она включает в себя 250 компаний, расположенных в 57 странах мира, в которых работают более 125 тысяч сотрудников. Эти компании формируют три подразделения: потребительских товаров, фармацевтической продукции и изделий медицинского назначения и оборудования. Выручка Johnson&Johnson в 2016 году составила $71,9 млрд.

Actelion – швейцарская фармкомпания, специализирующаяся на выпуске препаратов, применяемых при лечении легочной артериальной гипертензии. В 2015 году выручка Actelion составила 2,1 млрд швейцарских франков ($2,1 млрд), а прибыль – 552 млн франков. По данным на конец 2016 года, рыночная стоимость компании составляла более $22 млрд.

Источник: Портал правовых актов ФАС

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