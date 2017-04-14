Обнинский завод имплантатов Sanatmetal заработает в конце 2017 года

«Санатметал СНГ», дочерняя компания венгерского производителя медицинских изделий Sanatmetal Kft, уже через три месяца закончит строительство завода по производству имплантатов и медицинских инструментов в Обнинске (Калужская область). Инвестиции в предприятие, которое по плану должно полноценно заработать к концу 2017 года, составят 220–250 млн рублей, рассказал Vademecum генеральный директор ООО «Санатметал СНГ» Сергей Черпак.

Предполагается, что строительство завода будет завершено в июле, а к концу года предприятие пройдет сертификацию по европейским стандартам и начнет производство, обещает Черпак. Площадь предприятия составит 1490 кв. м, из которых 1200 кв. м займет одноэтажный производственный комплекс, а 290 кв. м – двухэтажный административно-бытовой комплекс.

О планах Sanatmetal Kft локализовать производство в России стало известно в начале марта – тогда ООО «Санатметал СНГ» подписало соглашение о сотрудничестве с правительством Калужской области. Как говорится в материалах сайта администрации региона, согласно этому документу российское представительство венгерской компании планирует построить в Обнинске завод на 55 рабочих мест по производству имплантатов и инструментов для травматологии и ортопедии.

По словам Сергея Черпака, объем инвестиций в предприятие составит 220–250 млн рублей, и эти вложения осуществит сама Sanatmetal Kft, а также российские инвесторы, имена которых не разглашаются. По данным СПАРК.Интерфакс, 51% в ООО «Санатметал СНГ» принадлежит компании Sanatmetal Kft, а оставшаяся доля – самому Сергею Черпаку.

«Проект будет финансироваться исключительно за счет частных инвестиций, мы сознательно отказались от государственного участия», – сказал Черпак. По его словам, партнеры рассчитывают, что уже на третий год работы завода его выручка в России составит до 500 млн евро. Кроме того, предприятие будет поставлять продукцию в страны ЕАЭС.

Российские производители тоже интересуются перспективным рынком – троицкий «Техноспарк» и петербургская компания «ЛВМ АТ» строят в новомосковском наукограде Троицке «трехмерную медицинскую типографию» – предприятие, которое собирается на мощном 3D-принтере изготавливать из титана и других материалов практические любые имплантаты по точным меркам заказчика.

Sanatmetal Kft – венгерский производитель медизделий для травматологии и ортопедии. Компания производит имплантаты для хирургии позвоночника, эндопротезы суставов, а также изделия для стоматологии, ветеринарии и других отраслей. Работает в 35 странах мира, с Россией сотрудничает как экспортер с 2011 года. В ООО «Санатметал СНГ» оценивают долю компании на отечественном рынке травматологических имплантатов в 10%.

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