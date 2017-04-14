В I квартале 2017 года в Россию ввезено готовых ЛП на сумму 113,2 млрд рублей

Аналитическая компания RNC Pharma представляет обновление БД Импорт ЛП в Россию по итогам марта 2017.

По итогам 1 квартала 2017 г. в Россию было ввезено готовых ЛП на сумму 113,2 млрд руб. (в ценах выпуска в свободное обращение), динамика при расчёте в рублях к аналогичному периоду прошлого года составила 8,7%. Импорт ЛП in-bulk за первые три месяца 2017 г. достиг уровня 20,6 млрд руб. Темпы роста здесь традиционно выше, чем по готовым формам, но из-за весьма посредственных результатов марта динамика по нерасфасованной продукции к прошлому году в целом за квартал довольно скромная +11,6%.

Натуральные темпы роста по готовым формам за январь-март 2017 г. тоже весьма умеренные, за этот период в нашу страну было ввезено около 470 млн. упаковок иностранных ЛП, всего на 4,4% больше, чем годом ранее. Да и то, положительная динамика вызвана лишь изменением формата поставляемых упаковок, при пересчёте на минимальные единицы дозирования (МЕД), импорт готовых форм уходит в глубокий минус (-9,8%), который пока не перекрывается даже растущими поставками in-bulk, последний за год при расчёте в МЕД прибавил чуть менее 12%.

Несмотря на относительно скромные результаты в долгосрочной динамике, первые месяцы текущего года в целом повторяют прошлогодние тренды, при этом прирост поставок готовых ЛП в марте к февралю выше всяких похвал, как при расчётах в рублях (+47%), так и в натуральном выражении (+29).

Лидером по объёмам поставок готовых форм в 1 квартале 2017 г. стал «Новартис», к аналогичному периоду прошлого года рублёвая динамика достигла 14%, вторая строчка у «Санофи», только динамика здесь отрицательная (- 4%). Обе компании при этом активно наращивают поставки in-bulk, в 2,6 и 4 раза соответственно, а также поставляют АФИ на собственные производственные мощности в Санкт-Петербурге и Орловской области.

gmpnews