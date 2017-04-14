Фармацевтическая Abbott приобретает конкурента Alere за $4,4 млрд

Международная фармацевтическая компания Abbott Laboratories и провайдер диагностических устройств и услуг Alere Inc. договорились снизить сумму сделки по слиянию до 4,4 миллиарда долларов, пишет газета Financial Times со ссылкой на знакомые с ситуацией источники.

О сделке двух компаний было объявлено в феврале 2016 года. Согласно первоначальным условиям соглашения, Abbott должна была заплатить 56 долларов за каждую обыкновенную акцию Alere, или 5,8 миллиарда долларов, денежными средствами. Alere после окончания сделки станет подразделением Abbott. Ожидается, что после завершения сделки Abbott станет ведущим поставщиком в сфере диагностики, ее продажи в данном сегменте будут превышать 7 миллиардов долларов в год.

Позднее Alere предложила снизить стоимость сделки до 51 доллара за акцию из-за некоторых внутренних проблем, и Abbott согласилась с предложением, сообщили источники. Отмечается, что данные условия, несмотря на уменьшение цены, будут благоприятны для Alere. Так, новая цена представляет собой значительную премию к стоимости бумаг компании. На закрытии торгов четверга акции Alere стоили 42,31 доллара.

Компания Alere разрабатывает и производит экспресс-тесты, в том числе на грипп и стрептококк, которые дают результаты в течение 15 минут. Штаб-квартира расположена в Уолтеме, штат Массачусетс.

Международная фармацевтическая компания Abbott разрабатывает и производит продукты и технологии, которые охватывают все сферы здравоохранения. Она работает в более чем 150 странах мира.

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