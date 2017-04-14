Эксперты «Нативы» оценили объем рынка российских пульмонологических препаратов

Более 14 миллиардов рублей составит объем рынка российских пульмонологических лекарственных средств в 2017 году. Такой прогноз сделала Наталья Хоробрых, директор по регистрации и регуляторным отношениям фармацевтической компании «Натива», во время деловой программы VIII Форума Регионов России «Здравоохранение», который открылся 11 апреля в Москве.

Сегодня «Натива» занимает ведущие позиции среди российских компаний по производству препаратов для терапии бронхиальной астмы и хронической обструктивной болезни легких (ХОБЛ). Всего за год – с 2015 по 2016 – компания увеличила свою долю на российском рынке с 1 до 2,3 процента». Основными игроками в данном сегменте рынка в РФ на сегодняшний день являются иностранные компании: Астразенека (увеличила долю рынка с 32,2 до 38,8 процента), ГлаксоСмитКляйн (с 14 до 14,2 процента), Бёрингер (уменьшила долю рынка с 35,3 до 29,6 процента) и другие иностранные производители, потерявшие за год суммарно 1 процент рынка (с 18,4 до 17,4 процента).

Продуктовый портфель компании «Нативы» включает все основные комбинированные препараты для лечения бронхиальной астмы и ХОБЛ. По мнению экспертов, комбинированные препараты являются наиболее перспективными в терапии заболеваний легких. Они созданы для удобства применения, минимизации риска побочных реакций за счет количества и кратности приема лекарственных средств.

«Компания обладает не только импортозамещающим, но и экспортным потенциалом, — комментирует Наталья Хоробрых, — в данный момент ведутся переговоры с нашими зарубежными партнерами в отношении экспорта продукции в страны Ближнего Востока и Африки, Юго-Восточной Азии, Южной и Северной Америки».

По данным Российского респираторного общества, страдать от заболеваний легких могут свыше 11 миллионов человек. Официальная заболеваемость, по данным Минздрава России, составляет 960,5 на 100 тысяч населения. Эти данные показывают, что бронхиальная астма и хроническая обструктивная болезнь легких (ХОБЛ) является наиболее частым неинфекционным заболеванием XXI века.

nativa.pro