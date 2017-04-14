Ассоциация фармацевтических производителей разрабатывает Национальную лекарственную политику

Ассоциация фармацевтических производителей ЕАЭС разрабатывает Национальную лекарственную политику, которая направлена именно на развитие производства в стране. «Не картоном богата Россия. И развитие промышленности — это не развитие упаковки», — подчеркнул Председатель Ассоциации фармацевтических производителей ЕАЭС Дмитрий Чагин на знаковой встрече руководителей семи отечественных фармацевтических предприятий полного цикла с прессой 7 апреля 2017 года в Москве.

В разговоре приняли участие председатель Правления Ассоциации фармпроизводителей ЕАЭС Дмитрий Чагин, генеральный директор ПАО «Фармстандарт» Григорий Потапов, генеральный директор BIOCAD Дмитрий Морозов, глава ГК «ГЕРОФАРМ» Петр Родионов, генеральный директор ЗАО «Генериум» Дмитрий Кудлай, президент ООО «Нанолек» Владимир Христенко, президент ЗАО «Активный компонент» Александр Семенов, коммерческий директор ООО «НТТФ Полисан» Дмитрий Борисов. Встреча прошла в ресторане с символичным названием «Никуда не едем». Это слоган, в котором воплощена позиция российских фармацевтических предприятий: остаться в своей стране, продолжать укреплять отечественную экономику и национальную безопасность.

Ассоциация фармацевтических производителей ЕАЭС разрабатывает Национальную лекарственную политику, которая направлена именно на развитие производства в стране. «Не картоном богата Россия. И развитие промышленности — это не развитие упаковки», — подчеркнул Председатель Ассоциации фармацевтических производителей ЕАЭС Дмитрий Чагин. Приоритетом национальной политики в части лекарственного обеспечения должно стать совершенствование компетенций в области локализации производства по полному циклу начиная от выпуска субстанций и заканчивая изготовлением готовой лекарственной формы. «Это основная действующая цель нашей организации», — подчеркнул Дмитрий Чагин.

Такая позиция открывает перспективы для компаний не только на внутреннем рынке, но и в части экспортного потенциала.

«Надо четко понимать, что только компетенции в области синтеза химического, биологического, развитие производства субстанций являются основанием для развития экспорта. Тех, кто достиг понимания технологии, действительно обладает особыми компетенциями производства полного цикла — ждут практически все развивающиеся рынки», — отметил в ходе своего выступления председатель правления НП «Союз фармацевтических и биомедицинских кластеров» Захар Голант.

Сегодня лидеры отечественных компаний как никогда уверены в перспективности своей деятельности. Глава «Биокад» Дмитрий Морозов подчеркнул, что отечественная фармпромышленность взрослеет. И через 5-6 лет она будет на равных конкурировать с зарубежной. Что касается конкуренции в нынешних условиях на российском рынке, глава группы компаний «Герофарм» Петр Родионов отметил, что уровень конкуренции сегодня существенно вырос в целом и говорить, что российские предприятия находятся в более выгодных условиях по сравнению с зарубежными коллегами не правильно.

Главы предприятий-членов Ассоциации выступили с критикой альтернативного проекта постановления о реализации трехступенчатой системы преференций, который в настоящее время обсуждается в Открытом правительстве.

Об Ассоциации фармацевтических производителей Евразийского экономического союза (ЕАЭС)

Ассоциация фармацевтических производителей Евразийского экономического союза (ЕАЭС) создана в 2012 году с целью объединения усилий ведущих фармпредприятий Евразийского экономического союза для развития фармрынков стран-участниц. Сейчас она является эффективным рабочим инструментом в решении наиболее актуальных задач отечественных фармпроизводителей. В Ассоциацию входят такие фармацевтические компании как ПАО «Фармстандарт», ЗАО BIOCAD, ГК«ГЕРОФАРМ», ООО «Нанолек», АО «Генериум», ЦВТ «ХимРар», ЗАО «Активный компонент», ООО «НТФФ ПОЛИСАН»

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