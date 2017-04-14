«Сантэнс Логистик Груп» возглавил Николай Борисоглебский

Генеральным директором ООО «Сантэнс Логистик Груп», управляющей компании фармацевтического логистического оператора, группы «Сантэнс Сервис» назначен Николай Борисоглебский.

Как сообщили в пресс-службе компании, г-н Борисоглебский пришел в компанию в октябре 2016 года на должность заместителя генерального директора и уже в конце 2016 года получил новое назначение, заняв кресло генерального директора.

В зоне ответственности Николая Борисоглебского на посту генерального директора: развитие и управление ГК «Сантэнс Сервис», управление проектами по внедрению новых технологий и сервисов, оптимизация процессов и повышение эффективности деятельности

Николай Борисоглебский работает в фармацевтической отрасли более 17 лет. В течение 11 лет он возглавлял российскую инновационную компанию «ПИК-ФАРМА».

В данный момент проходит обучение по программе МВА в Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ.

Елена Григорьева

«Фармперсонал»