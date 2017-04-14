АРФП предлагает ввести административную ответственность за использование иностранных фармсубстанций под маркой «российского происхождения»

Представители российских фармкомпаний еще раз жестко заявили о том, что планируют активно отстаивать право на получение преференций, разрабатываемых Минпромторгом, считая их не «тепличными условиями», а адекватной конкуренцией.

Для этой цели они объединились под крылом ассоциации фармпроизводителей Евразийского экономического союза (АФПЕЭС) и намерены разоблачить мифы, которые, по их мнению, по договоренности муссируются одновременно AIPM, АРФП, ИНФАРМА.

По подсчетам АФПЕЭС, от 50 до 100% фармпроизводителей, входящих в состав ИНФАРМА и АРФП, входят в состав AIPM. «Центр принятия решений всех трех ассоциаций составляют одни и те же фармацевтические компании, в результате чего можно говорить о согласованности позиций и действий ИНФАРМА, АРФП, AIPM», — указано в аналитической справке АФПЕЭС.

Основной причиной противостояния локальных и зарубежных игроков стало обсуждение трехступенчатой конструкции преференций для производителей полного цикла. В ее избыточности как раз и сомневаются три ассоциации, которые подверглись жесткой критике АФПЕЭС.

В распоряжении «ФВ» имеется документ, отправленный АРФП в профильные ведомства. В нем, в частности, указано: «обсуждаемая трехступенчатая модель поддержки локального производства ЛС на основе дифференциации допуска участников торгов в зависимости от глубины локализации сопряжена с целым рядом технических и правовых проблем, одна из которых связана с отсутствием в нормативных актах требований по идентификации глубины локализации конкретно произведенной серии продукции, а также проведением централизованного контроля за использованием локально произведенных и импортируемых фармсубстанций при производстве ГЛС».

АРФП выступает с предложением установить для производителей, которые планируют свое участие в госзакупках, обязательную регистрацию в библиотеке Росздравнадзора БИК спектра фармсубстанций и ГЛС химического синтеза и штаммов (образцов клеток) для биопрепаратов в целях формирования банка спектров.

Ассоциация также предлагает определить для производителей фармсубстанций требования по размещению в системе Росздравнадзора сведений о количестве выпущенных серий, партий фармсубстанций аналогично условиям предоставления информации о выпускаемых сериях готовых лекарственных препаратов. Закрепить обязанность фармпроизводителей, участвующих в госзакупках, предоставлять документ, содержащий сведения о стадиях технологического процесса производства фармсубстанций и ГЛС, осуществляемых на территории ЕврАзЭС, выданный в соответствии с административным регламентом Минпромторга, а также регламентировать порядок привлечения к административной ответственности за нарушение использования фармсубстанций РФ или ЕврАзЭС в производстве готовых лекарственных форм.

Сам генеральный директор АРФП Виктор Дмитриев прокомментировал заявление АФПЕЭС так: «Никакой договоренности между ассоциациями представлять единую точку зрения не существует». Тот факт, что интересы членов ассоциации активно озвучиваются, он считает нормальным: это задача любой ассоциации, тут нечего скрывать.

Фото: Игорь Чунусов

Оксана Баранова

«Фармацевтический вестник»