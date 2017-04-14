Арбитражный суд Волгоградской области: «Ладушку» нельзя назвать аптекой низких цен

Арбитражный суд Волгоградской области признал законность решения территориального органа ФАС РФ о признании недостоверной рекламы аптеки «Ладушка». Таким образом, он отказался удовлетворить исковые требования фармацевтического предприятия, обжаловавшего нормативный акт.

— Хотя компания выполнила наше предписание и убрала слоганы, обещавшие низкие цены, она сочла наши требования незаконными, — говорит зам. руководителя Волгоградского УФАС Ирина Никуйко. – Суд подробно изучил материалы нашего расследования, провел сравнительный анализ цен на лекарства на местном рынке и согласился с нашими доводами, что «Ладушка» работает по среднерыночным ценам. Аргумент истца о том, что «аптека низких цен» — не реклама, а коммерческое обозначение, не является убедительным, потому что словосочетание прямо нацелено на привлечение клиента.

Решение суда пока не вступило в силу.

Екатерина Погонцева

«Фармацевтический вестник»