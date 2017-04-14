Инсулин быстрого действия компании Novo Nordisk вышел на европейский рынок

Инсулин быстрого действия Fiasp производства датской фармкомпании Novo Nordisk вышел на основные рынки Европы, пишет The Pharma Letter.
После лонча препарата в Канаде, который состоялся в конце марта, Fiasp стал доступен также в Германии и Великобритании.
Fiasp является инсулином быстрого действия, который улучшает контроль за пиками постпрандиальной гликемии и разработан для лечения пациентов с сахарным диабетом 1 и 2 типа. Препарат представляет собой новую форму NovoRapid: производители добавили два новых вспомогательных вещества для обеспечения более быстрого действия инсулина.
Анна Колесова
«Фармацевтический вестник»