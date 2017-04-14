Эксперт: фармкомпании приписывают СПИКам магические свойства

При достаточно хорошей проработке экономической и технологической части проекта, игроки рынка зачастую не имеют полного представления о том, что может дать статус участника специнвестконтракта (СПИК). Об этом «ФВ» рассказал руководитель практики «Здравоохранение» компании «Пепеляев Групп» Сергей Клименко.

«Помимо существующих интересных возможностей специнвестконтракта, СПИКам приписываются магические свойства: превращать импортируемый препарат инвестора в товар, обладающий статусом локального продукта; давать преференции на торгах в обход правила «третий лишний»; автоматически предоставлять статус единственного поставщика. При том, что наличие СПИК – лишь один из критериев, совокупность которых дает Минпрому право только инициировать процесс разработки распоряжения правительства, согласовав идею с ФАС и Минэкономразвития. Не во всех концепциях проектов, нам известных, учитывается, что цели статуса единственного поставщика можно достичь, только если глубина переработки позволяет считать страной происхождения РФ. Не все понимают, что статус единственного поставщика лишь даст право заказчикам закупать по упрощенной процедуре», — отметил эксперт.

Он добавил, что из-за распространенности таких взглядов на СПИК, возможно, что министерство сталкивается с такими требованиями, заявляемыми компаниями как ключевые элементы проектов.

О практике разработки СПИКов читайте подробнее в материале «СПИКирование» в «ФВ» №13(884) от 18.04.2017 г.

Елена Калиновская

«Фармацевтический вестник»