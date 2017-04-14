Эксперт: «Герофарм» и «Биокад» готовы к заключению СПИК после решения спорных вопросов

Компании «Герофарм» и «Биокад» планируют летом этого года выйти на финишную прямую по заключению специнвестконтрактов (СПИК), но при этом ждут от госорганов ответа на главный вопрос, вокруг которого в фармсообществе продолжаются споры: какую цель преследует данный инструмент – просто привлечение в отрасль новых инвестиций или дальнейшее развитие отечественных фармпроизводителей?

– За время обсуждения проблем, связанных со специнвестконтрактами,начиная с 2014 года, с момента принятия 488-ФЗ, их концепция развивалась и в чем-то менялась, поскольку понятно, что невозможно принимать одинаковые решения и для производителей лекарств, и для, например, сельскохозяйственных машин. Но основной вопрос, буквально разделивший фармсообщество пополам – на иностранных производителей и отечественных, остается: как относиться к СПИК – как к возможности для государства получить дополнительные инвестиции или как к инструменту поддержки собственных компетенций? – с таким вопросом обратилась к залу руководитель отдела по связям с государственными структурами группы компаний «Герофарм» Вилена Бойко на прошедшем в Санкт-Петербурге Фармацевтическом форуме деловой ассоциации «Network Северо-запад».

По словам эксперта, группа компаний «Герофарм» все же планирует летом заключить первый в отрасли СПИК, по итогам которого государство получит 4 вида субстанций для 6 МНН. Это будут инсулины, в том числе и аналоговые, произведенные по полному циклу, что сможет покрыть все 100 процентов потребности страны в этих препаратах. Для решения данной задачи «Герофарм» строит под Петербургом новый завод.

– При этом ключевой вопрос по СПИК в фарме остается открытым, — считает В. Бойко. – Производители, которые уже давно работают на рынке либо локализовались и свои инвестиции уже осуществили, считают несправедливым предложение равных инвестиций и старым, и новым игрокам рынка. Также необходимо в ближайшее время ответить и еще на один вопрос: на производство каких препаратов заключать СПИК – любых МНН или только инвестиционных? Ждем, что Минпромторг вынесет в ближайшее время решения по данным проблемам, и отрасль сможет наконец заключить первые СПИКи.

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Ольга Островская

«Фармацевтический вестник»