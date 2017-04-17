Руслан Султанов возглавил Ассоциацию «ФармМедИндустрия Казахстана»

Решением общего собрания Ассоциации отечественных производителей фармацевтической и медицинской продукции «ФармМедИндустрия Казахстана» Руслан Султанов избран новым руководителем этого объединения, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«…Было принято решение общего собрания ассоциации, на котором меня избрали руководителем «ФармМедИндустрия Казахстана». Это новый вызов для меня — продолжить дело своего отца», — написал Р.Султанов в Фейсбуке.

Руслан Султанов окончил Казахский экономический университет имени Рыскулова и Международную бизнес-школу. В разное время работал генеральным директором АО «Центр развития торговой политики» при Министерстве индустрии и торговли, и.о. председателя правления ТОО «Внешнеторговая палата Казахстана», генеральным директором компании ITCgroup.

lenta.inform.kz