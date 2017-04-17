В Армении намерены принять Кодекс надлежащей практики фармацевтических компаний

Союз производителей и импортеров лекарств Армении подготовил проект Кодекса надлежащей практики фармацевтических компаний, который направлен на рассмотрение в Государственную комиссию по защите экономической конкуренции. Об этом NEWS.am Medicine сообщил руководитель Союза Самвел Закарян.

По его словам, армянский кодекс написан на основе кодекса Международной федерации производителей фармацевтической продукции и их ассоциаций (International Federation of Pharmaceutical Manufacrures and Associations —IFPMA). Наличие такого кодекса – одно из условий для вступления IFPMA, к чему стремится Союз производителей и импортеров лекарств Армении. Но это не единственная причина, по которой СПИЛ инициировал принятие кодекса.

По словам Самвела Закаряна, несмотря на то, что все крупные международные фармкомпании имеют очень строгие внутренние правила, они и в развитых странах в своей маркетинговой деятельности не всегда их придерживаются, а в таких странах, как Армения, и подавно. И последние скандалы с Berlin-Chemie, GlaxoSmithKline и Eli Lilly – тому доказательство. Все мы сталкиваемся с тем, напомнил он, что врачи назначают препараты конкретной фирмы и направляют пациентов в конкретные аптеки, поскольку имеют с этого проценты.

Армянский кодекс, по его словам, содержит подробные пункты о том, как могут фармацевты представлять свою продукцию, как рассказывать о ней врачам, какая печатная деятельность считается рекламной, а какая – специализированной.

Самвел Закарян добавил, что кодекс налагает запрет на использование врачом имени, служебного положения для продвижения того или иного лекарства. Конечно, это сложно будет контролировать, поскольку в кабинете сидят больной и врач, и больной принимает слова врача за истину в последней инстанции. «Мониторить все это, и доводить до сведения пациентов, что всегда есть альтернатива, можно обратиться к другому врачу, или на худой конец в интернете поискать – сложно. Если врач говорит, что это лучшее лекарство, пациент и его родственники готовы дом продать, лишь бы купить дорогущее лекарство, не подозревая, что есть более дешевые аналоги», — сказал он.

Кодекс также накладывает ограничения на количество и стоимость промосувениров, преподносимых врачам (от 5000 до 15000). Причем компания обязательно должна о них отчитываться. Накладываются ограничения и на места и способы проведения промоакций – это не могут быть люксовые отели или оплата дорогих зарубежных поездок. Выше какой-то планки это может быть рассмотрено как взяточничество.

Кодекс должны будут подписать действующие в Армении фармацевтические компании и представительства. Он не будет иметь силы закона, но будет иметь значение для внутреннего арбитража.

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