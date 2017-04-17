ФРП выдаст кредит 500 млн рублей петербургской фармкомпании «Гротекс»

Экспертный совет Фонда развития промышленности (ФРП) одобрил льготный заем компании «Гротекс» (выпускает препараты под брендом «Солофарм») в размере 500 млн рублей. Заемные средства будут направлены на строительство третьей очереди фармзавода в Петербурге.

По данным ФРП, стоимость третьей очереди завода «Гротекса» составит 1,32 млрд рублей, выпуск продукции в рамках этого проекта начнется в I квартале 2018 года. В рамках программы «Проекты развития» ФРП предоставляет предприятиям льготные займы под 5% годовых сроком до пяти лет.

Комментировать эту информацию основатель «Гротекса» Олег Жеребцов отказался.

Жеребцов активно привлекает финансирование – в декабре 2016 года инвестором «Гротекса» стала группа Baring Vostok.

По данным ЕГРЮЛ, с 1 декабря 2016 года ООО «Гротекс» на 100% принадлежит кипрской Nelovia Ltd. При этом доли Nelovia находятся в залоге у банка «Санкт-Петербург» (кредитора «Гротекса») и кипрской BV Investment Vehicle Limited. По данным газеты «Ведомости», ссылающейся на выписку из кипрского реестра, с 13 декабря 2016 года 33,3% в компании Nelovia принадлежит BV Investment Vehicle, структуре Baring Vostok.

«Гротекс» выпускает инфузионные растворы, инъекции, офтальмологические, назальные препараты, ушные лекарства. Выручка компании в 2015 году, по данным СПАРК, составила более 1,5 млрд рублей, чистый убыток – 249 млн рублей. Как раньше рассказывал Олег Жеребцов, в первые две очереди завода он вложил 74 млн евро.

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