Акционер «ВСМПО-Ависмы» оказался совладельцем производителя фармсубстанций

Бывшему топ-менеджеру «Ростеха» и совладельцу крупнейшего в мире производителя титана «ВСМПО-Ависма» Михаилу Шелкову принадлежит доля в фармкомпании «Бион», выяснила газета «Ведомости». По данным RNC Pharma, в 2016 году «Бион» занимал четвертое место в России по объемам производства активных фармсубстанций в денежном выражении с долей рынка 7%.

Как пишут «Ведомости», несколько лет назад Михаил Шелков стал основным владельцем консалтинговой компании Blackwood, выкупив две трети акций у ее совладельцев – Михаила и Николая Беляковых. Треть акций осталась у генерального директора компании Константина Ковалева.

По данным СПАРК, Blackwood International Holdings Limited владеет по 99,9% в ООО «Фарминтеллект» и ООО «Фармполис» (занимаются оптовой торговлей фармацевтической продукцией). По 0,01% в компаниях принадлежат Дмитрию Фролову, который является генеральным директором ООО «Блэквуд Девелопмент».

В 2011 году «Фармполис» стал совладельцем ООО «Бион», свидетельствуют данные ЕГРЮЛ. Сейчас «Фармполису» принадлежат 66,6% этой компании. Другие совладельцы «Биона» – Тенгиз Харебава (17,2%), Валентин Строяковский (12,7%) и Алексей Гумилевский (3,5%).

«Бион» – крупный производитель активных фармацевтических субстанций. Предприятие действует на территории Калужской области с 2003 года. По итогам 2016 года компания занимала четвертое место в России по объемам производства активных фармсубстанций в денежном выражении с долей рынка 7%, свидетельствуют данные RNC Pharma. Лидерами рейтинга стали «Полисинтез» (16,4%), «Активный компонент» (12,2%), «Фармапарк» (6,2%).

По данным СПАРК, в 2015 году выручка ООО «Бион» составила 287,9 млн рублей, чистая прибыль – 12 млн рублей. Как рассказал в интервью Vademecum замдиректора «Биона» по науке и развитию Александр Мачула, фактический оборот компании превышает 1 млрд рублей в год.

Производство фармсубстанций – перспективное в России направление бизнеса. В ноябре 2016 года Минпромторг выступил с инициативой при закупке лекарств из перечня жизненно важных (ЖНВЛП) отдавать приоритет поставщикам препаратов, произведенных в России по полному циклу, включая синтез молекулы активной фармсубстанции. В феврале 2017 года вице-премьер Аркадий Дворкович попросил профильные ведомства доработать это предложение Минпромторга.

По информации журнала Forbes, Михаил Шелков родился в 1968 году, окончил Московский физико-технический институт, работал в банках «РБРР» и «Евросиббанк», потом перешел в созданную «Рособоронэкспортом» и ВЭБом структуру «Оборонимпэкс», которая занималась расчетами в валютах, которыми страны третьего мира расплачивались за поставки оружия. В 2007 году «Рособоронэкспорт» был преобразован в госкорпорацию «Ростех». В 2008-м «Оборонимпэкс» переименовали в «Проминвест» и сделали инвестиционным подразделением госкорпорации. В 2012 году Михаил Шелков стал акционером «ВСМПО-Ависмы» и сейчас занимает пост заместителя председателя совета директоров (руководит работой совета гендиректор «Ростеха» Сергей Чемезов).

Источник: Ведомости

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