Abbott купит производителя диагностических устройств за $5,3 млрд

Крупный американский производитель медицинского оборудования Abbott Laboratories согласился приобрести производителя портативных диагностических устройств Alere за $5,3 млрд – это на $500 млн меньше, чем предполагалось в феврале 2016 года, когда компании начали договариваться о слиянии.

Как сообщает издание Financial Times, в феврале 2016 года Abbott подписала с Alere соглашение о покупке компании за $5,8 млрд ($56 за акцию). Затем выяснилось, что у Alere есть внутренние проблемы, а американское правительство начало расследование в отношении Alere из-за обвинения в нарушении закона о коррупции за рубежом.

В связи с этим Abbott хотела отказаться от сделки, предложив $50 млн отступных, но Alere на эти условия не согласилась. В декабре 2016 года Abbott обратились с иском против Alere в суд.

В конце концов, компаниям удалось прийти к соглашению. Согласно объявленным 14 апреля новым условиям сделки, Abbott заплатит $51 за каждую акцию Alere, благодаря чему стоимость сделки составит $5,3 млрд. Ожидается, что сделка завершится к концу III квартала 2017 года.

В конце 2016 года антимонопольные органы США разрешили Abbott купить производителя медизделий St. Jude Medical. Сумма сделки составила $25 млрд, она была закрыта 4 января 2017 года.

Abbott специализируется на производстве препаратов для лечения рака, гинекологических и сердечно-сосудистых заболеваний, предлагает оборудование для различных видов диагностики и терапии. Компания работает в 150 странах мира. По итогам 2015 года Abbott заняла 235-е место в глобальном рейтинге крупнейших публичных компаний Forbes с выручкой $20,4 млрд. Выручка компании в 2016 году составила $20,9 млрд, а чистая прибыль по сравнению с 2015 годом сократилась почти втрое – до $1,4 млрд.

Источник: Financial Times

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