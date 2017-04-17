Novartis признал свой инновационный препарат неэффективным

Компания Novartis решила прекратить поставки препарата «Реасанз» для лечения острой сердечной недостаточности. Спустя три года после его регистрации в России стало ясно, что он неэффективен.

На основании последних результатов клинического исследования Novartis решила приостановить регистрационные удостоверения препарата «Реасанз» и его поставки во всех странах, в том числе в России. Как сообщается в пресс-релизе компании, в результате международного, двойного спелого, рандомизированного, плацебо- контролируемого исследования III фазы RELAX-AHF-2 не были достигнуты первичные конечные точки: статистически значимое снижение сердечно-сосудистой смертности в течение 180 дней и снижение ухудшения течения сердечной недостаточности к пятому дню при добавлении препарата к стандартной терапии у пациентов с острой сердечной недостаточностью.

Исследование продемонстрировало неэффективность препарата, при этом данные по его безопасности соответствуют результатам первоначальных исследований. «Руководствуясь высокими этическими принципами, компания Novartis считает необходимым прекратить поставки», — заявили в фармкомпании.

«Реасанз» был собственной инновационной разработкой фармкомпании Novartis. Некоторые эксперты называли этот препарат многообещающим. Однако против регистрации «Реасанза» сразу же выступало Агентство по контролю за продуктами и лекарствами США (FDA) – из-за недостаточности доказательств его эффективности. Между тем препарат еще весной 2014 года был зарегистрирован в России. Сейчас в интернет-аптеках его можно приобрести за 80-90 тысяч рублей.

Доктор Питер