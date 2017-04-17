Американцы предупредили «Теву» о недостатках в контроле за качеством продукции

Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) направило руководству израильского фармацевтического концерна «Тева» (Teva) письмо-предупреждение о необходимости ужесточить контроль за продукцией, выпускаемой на ее китайском предприятии.

Недостатки в тестировании биокомпонентов к лекарственным препаратам были выявлены инспекторами FDA в ходе плановой проверки предприятия концерна в сентябре 2016 года.

Руководству концерна предписано отреагировать на выводы американских проверяющих до 1 мая.

Это уже второе подобное предупреждение от FDA, полученное «Тевой» за последние полгода. В октябре 2016 года руководство израильского концерна получило письмо с замечаниями относительно качества впрыскивающих препаратов, производимых его венгерским филиалом в городе Годолло.

9tv.co.il