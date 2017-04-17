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Отменяется регистрация и исключется из госреестра польский препарат «Стопресс»

Минздравом России принято решение об отмене государственной регистрации и исключении из государственного реестра лекарственных средств для медицинского применения лекарственного препарата «Стопресс».

Стопресс (МНН — Периндоприл) — регистрационное удостоверение ЛП-001535 от 24.02.2012 г., выдано фармацевтическому заводу «Польфарма» АО, Польша; таблетки, 4 мг, 8 мг; производство фармацевтический завод «Польфарма» АО, Польша.

Министерство здравоохранения РФ приняло решение в связи с неподтверждением государственной регистрации лекарственного препарата по результатам экспертизы отношения ожидаемой пользы к возможному риску применения ЛП.

gmpnews

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Апрель 17, 2017 | Просмотров: 110