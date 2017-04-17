Инновационные препараты помогают экономить бюджетные деньги Американцы предупредили «Теву» о недостатках в контроле за качеством продукции » Отменяется регистрация и исключется из госреестра польский препарат «Стопресс» Минздравом России принято решение об отмене государственной регистрации и исключении из государственного реестра лекарственных средств для медицинского применения лекарственного препарата «Стопресс». Стопресс (МНН — Периндоприл) — регистрационное удостоверение ЛП-001535 от 24.02.2012 г., выдано фармацевтическому заводу «Польфарма» АО, Польша; таблетки, 4 мг, 8 мг; производство фармацевтический завод «Польфарма» АО, Польша. Министерство здравоохранения РФ приняло решение в связи с неподтверждением государственной регистрации лекарственного препарата по результатам экспертизы отношения ожидаемой пользы к возможному риску применения ЛП. gmpnews