Индусы поддержат создание уникальной лаборатории в Витебском медуниверситете

Индийская компания NATCO Рharma Ltd поддержит проект по созданию лаборатории малого химического синтеза на базе Витебского государственного медицинского университета. Такой объект станет первым в Беларуси и появится на базе Центра трансфера технологий Витебского медицинского университета в рамках созданного на Витебщине медико-фармацевтического кластера.

Договоренности о сотрудничестве достигнуты по результатам недавнего визита в областной центр члена совета директоров индийской компании Бхуянга Рао. Проект подразумевает организацию научно-исследовательского центра, в котором будет осуществляться разработка и трансферт технологий синтеза дорогостоящих фармацевтических субстанций, а также масштабирование технологий их производства, организовано обучение кадров современным технологиям микрореакторного синтеза.

Как сообщила менеджер по связям с общественностью СООО «Нативита» Алена Марьянская, в ходе переговоров с участием ректора ВГМУ Анатолия Щастного и генерального директора «Нативиты», председателя наблюдательного совета кластера Алексея Сычева обсуждались этапы создания лаборатории, были определены основные моменты трансфера технологий синтеза субстанций для производства нескольких социально значимых препаратов.

При этом принято решение, что синтез будет осуществляться на базе Витебского медицинского университета, а в дальнейшем готовые формы лекарственных средств будут производиться на СООО «Нативита».

Наряду с технологической поддержкой, компания NATCO будет активно участвовать в обучении научных сотрудников лаборатории и научно-исследовательского центра «Нативиты».

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