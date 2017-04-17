Орловская область: совместные аукционы в сфере здравоохранения помогли сэкономить в 2016 году

В Орловской области 17 апреля подвели итоги реализации пилотного проекта по организации совместных закупок в сфере здравоохранения, сообщили в пресс-службе областной администрации. Руководитель регионального Департамента здравоохранения Александр Лялюхин рассказал, что совместно с подведомственными бюджетными учреждениями было проведено 150 аукционов на общую сумму около 600 млн рублей. В совместных аукционах приняли участие 43 бюджетных учреждения здравоохранения.

В денежном эквиваленте путем совместных аукционов реализовано около 20% совокупного годового объема финансирования всех бюджетных учреждений здравоохранения области.

При этом в совместных закупках было объединено около 45% общеупотребимой номенклатуры товаров, работ, услуг. В частности, продуктов питания путем совместных аукционов закуплено порядка 80% всей номенклатуры, общеупотребимых лекарственных препаратов – около 40%, медицинских расходных материалов – около 50%, работ, услуг – около 10%.

В совокупности совместные аукционы позволили сэкономить учреждениям здравоохранения по сравнению с предыдущим периодом около 100 млн рублей.

Совместные закупки позволили наладить на конкурентной основе приобретение образовательных услуг, лекарственных препаратов, в том числе вакцин, продуктов питания, которые небольшими учреждениями здравоохранения в предыдущих периодах в основном закупались без торгов.

В 2017 году планируется путем совместных аукционов реализовать не менее 40% совокупного годового объема финансирования всех бюджетных учреждений здравоохранения области.

«Фармацевтический вестник»