Медведев: российская фармпромышленность выросла почти на 24%

Российская фармацевтическая промышленность выросла почти на 24% в 2016 году, сообщил премьер-министр России Дмитрий Медведев президенту России Владимиру Путину в ходе рабочей встречи.

«Наша фармацевтическая промышленность выросла почти на 24%. Это очень важно, потому что за счет нашей фармацевтической промышленности развиваются производства современных лекарств, причем относящихся к категории так называемых жизненно необходимых и важнейших (ЖНВЛП)», – проинформировал президента Медведев.

Он отметил, что уже сейчас 70% ЖНВЛП производится в России, «и, стало быть, они просто дешевле, потому что они покупаются не за валюту».

«Такой промышленный рост, конечно, создает позитивный фон для развития», – подчеркнул Медведев.

В середине февраля министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров приводил другие данные. В частности, он сообщил, что рост российской фармацевтической промышленности в 2016 году составил 20%, а доля отечественных препаратов в перечне ЖНВЛП достигла 76,8%.

Источник: Правительство России

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