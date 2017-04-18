«Протек» подтвердил покупку липецкого фармпредприятия «Рафарма»

Группа компаний «Протек» официально подтвердила покупку производственных мощностей расположенного в Липецкой области фармпредприятия «Рафарма». Сумма сделки не разглашается.

«ГК «Протек» сообщает о сделке по покупке производственных мощностей АО «Рафарма», в основу которого входит фармацевтический комплекс полного цикла на территории ОЭЗ РУ ППТ «Тербуны» Липецкой области. АО «Рафарма» является одним из стратегических предприятий для Липецкой области.

Производство соответствует европейскому стандарту GMP и ISO. В рамках ГК «Протек» компания расширит производственный сегмент, основой которого выступала «ФармФирма «Сотекс». Развитие производственных мощностей – одно из ключевых направлений масштабной инвестиционной программы, реализуемой «Протеком» в производстве, дистрибуции и рознице», – говорится в пресс-релизе компании.

Как ранее сообщал Vademecum, 17 апреля компании группы «Протек» по договору цессии выкупили у Внешэкономбанка (ВЭБ) права требования кредитной задолженности «Рафармы» в сумме 6,7 млрд рублей.

Президент ПАО «Протек» Вадим Музяев в интервью Vademecum на конгрессе PharmDay уточнил, что 100% АО «Рафарма» уже перешли к ПАО «Протек». По его словам, раньше «Рафарма» принадлежала нескольким физическим лицам. Для оформления продажи было заключено трёхстороннее соглашение между акционерами компании, ВЭБом и «Протеком». Дополнительные детали сделки он раскрывать не стал.

По словам одного из собеседников Vademecum, свое предложение о выкупе долга «Рафармы» делала и компания «Р-Фарм». Вадим Музяев подтвердил, что на долг «Рафармы» претендовал не только «Протек». «Однако мы предложили банку, вероятно, самые выгодные условия», — добавил он.

В «Р-Фарме» комментировать ситуацию отказались.

Завод компании «Рафарма» был запущен на территории особой экономической зоны регионального уровня «Тербуны» Липецкой области в 2014 году. По данным ГРЛС, АО «Рафарма» имеет 24 действующих регудостоверения на лекарства Азитромицин, Бисопролол, Ибупрофен и другие препараты. На сайте «Рафармы» указано, что компания на контрактной основе выпускает около 20 препаратов для других компаний – ЗАО «Фарм-Синтез», ЗАО «Бинергия» и других. По данным СПАРК, в 2015 году выручка АО «Рафарма» составила 584 млн рублей, чистый убыток – 1,3 млрд рублей. По состоянию на июнь 2009 года 31,63% компании принадлежало ООО «Оптимальное здоровье», 3,5% – ООО «Ам» Владимира Агеева. Актуальная информация об акционерах не раскрывается.

В ГК «Протек» входят фармдистрибьютор ЗАО «Фирма ЦВ «Протек», аптечные сети «Ригла», «Будь здоров!» и «Живика». В производственный дивизион группы входят ЗАО «ФармФирма «Сотекс», ООО «Протеиновый контур», ООО «АнвиЛаб». Консолидированная выручка группы «Протек» в 2016 году выросла на 23,8% по сравнению с 2015 годом и достигла 241,76 млрд рублей.

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