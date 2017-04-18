«Протек» выкупил долг «Рафармы» перед ВЭБом

Как свидетельствуют данные на сайте раскрытия информации, ПАО «Протек» и его «дочка» ЗАО «Ортес» 17 апреля выкупили кредитные требования Внешэкономбанка (ВЭБа) к неуказанному должнику на общую сумму 6,7 млрд рублей. В начале марта 2017 года ВЭБ объявил, что готов рассмотреть предложения об уступке своего права требования по кредитным соглашениям к липецкому фармзаводу «Рафарма». Два источника, знакомые с ходом переговоров, подтвердили Vademecum, что «Протек» выкупил именно долг «Рафармы». Аналитики полагают, что эта сделка, скорее всего, указывает на вероятную покупку «Рафармы» группой «Протек».

В понедельник, 17 апреля, ПАО «Протек» и ВЭБ заключили договор цессии, в рамках которого банк передает обществу требования к должнику в размере 5 млрд рублей, говорится на сайте раскрытия информации. В рамках другого договора цессии ВЭБ передает «дочке» «Протека» ЗАО «Ортес» требования к должнику в размере 1,7 млрд рублей.

Со своей стороны, ВЭБ 9 марта 2017 года сделал публичное предложение об уступке своих требований к «Рафарме» по заключенным кредитным соглашениям. ВЭБ предлагал заинтересованным лицам выкупить его требования по цене, равной рублевому эквиваленту долга АО «Рафарма» перед Внешэкономбанком на дату совершения сделки/сделок или на более выгодных для банка условиях.

Кредитные соглашения о предоставлении средств общим объемом 66 млн евро сроком на семь лет ВЭБ и «Рафарма» заключили в декабре 2009 года. По данным базы СПАРК, на конец 2015 года общая сумма долгосрочных займов и кредитов «Рафармы» составляла 7,8 млрд рублей.

В пресс-службах ВЭБа, «Рафармы» и «Протека» в понедельник вечером не смогли предоставить оперативные комментарии.

Два знакомых с ходом переговоров источника подтвердили Vademecum, что в обнародованных сообщениях говорится именно о выкупе группой «Протек» кредитных требований ВЭБа к «Рафарме», переговоры об этом с начала 2017 года вела входящая в группу «Протек» производственная компания «Сотекс».

Косвенно эта информация подтверждается сменой руководства «Рафармы». За последние четыре месяца в «Рафарме» трижды менялся генеральный директор. До 23 декабря 2016 года компанию возглавлял известный в фармотрасли топ-менеджер Тимофей Петров. После него должность гендиректора занимала бывший главный бухгалтер «Рафармы» Юлия Мельникова. Как следует из информации в базе данных СПАРК, 9 марта 2017 года (в день официальной публикации ВЭБом предложения о продаже долга) генеральным директором «Рафармы» стал Владимир Ильюшин, который сейчас занимает должность заместителя директора по развитию инфраструктуры «Сотекса», а 27 марта должность гендиректора снова заняла Юлия Мельникова.

«Вероятно, эта сделка указывает на покупку завода «Рафарма» группой «Протек», – полагает директор инвесткомпании Prosperity Capital Management Алексей Кривошапко.

Завод компании «Рафарма» был запущен на территории особой экономической зоны регионального уровня «Тербуны» Липецкой области в 2014 году. По данным ГРЛС, АО «Рафарма» имеет 24 действующих регудостоверения на лекарства Азитромицин, Бисопролол, Ибупрофен и другие препараты. На сайте «Рафармы» указано, что компания на контрактной основе выпускает около 20 препаратов для других компаний – ЗАО «Фарм-Синтез», ЗАО «Бинергия» и других.

«Компании «Сотекс» и «Рафарма» связывают длительные партнерские отношения, так как «Рафарма» по лицензии производит на своей площадке часть препаратов, входящих в продуктовый портфель «Сотекса», – отвечал раньше на запрос Vademecum генеральный директор «Сотекса» Вадим Яцук. По данным Государственного реестра лекарственных средств, на «Рафарме» могут производиться отдельные дозировки противоопухолевого препарата Бартизар (МНН бортезомиб), владельцем регистрационного удостоверения которого является ЗАО «ФармФирма «Сотекс».

По данным СПАРК, в 2015 году выручка АО «Рафарма» составила 584 млн рублей, чистый убыток – 1,3 млрд рублей. По состоянию на июнь 2009 года 31,63% компании принадлежало ООО «Оптимальное здоровье», 3,5% – ООО «Ам» Владимира Агеева. Актуальная информация об акционерах не раскрывается.

С конца прошлого года прокуратура Тербунского района Липецкой области дважды выявила нарушения прав работников «Рафармы». В декабре 2016 года прокурор обратился в суд с требованием взыскать в пользу 86 работников 4,1 млн рублей заработной платы за ноябрь. В марте 2017 года – с требованием взыскать с «Рафармы» более 3 млн рублей задолженности по зарплатам за январь.

В ГК «Протек» входят фармдистрибьютор ЗАО «Фирма ЦВ «Протек», аптечные сети «Ригла», «Будь здоров!» и «Живика». В производственный дивизион группы входят ЗАО «ФармФирма «Сотекс», ООО «Протеиновый контур», ООО «АнвиЛаб». Консолидированная выручка группы «Протек» в 2016 году выросла на 23,8% по сравнению с 2015 годом и достигла 241,76 млрд рублей.

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