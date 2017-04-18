С.Собянин: Внедрение online-касс в Москве позволит контролировать торговлю жизненно важными лекарствами

Внедрение online-касс в Москве решает проблемы контроля над торговлей жизненно важными лекарствами. Об этом заявил мэр Москвы Сергей Собянин в ходе участия в пленарной сессии Всероссийской конференции «Оnline-кассы – новые возможности ритейла», организованной Федеральной налоговой службой (ФНС) России.

«Это снимает вопросы, связанные с социальной политикой в части контроля за жизненно важными лекарствами. Сегодня у региона есть такая функция, которая предписана федеральным правительством, контроля за ценами на лекарства. Их реализовать практически невозможно. Сегодня эта проблема снимается на раз. Мы уже сегодня видим, в какой конкретной аптеке, какую пилюлю, за какую цену, кто конкретно купил. Снимается этот вопрос, и я думаю, что такие случаи будут просто исключением из правил, а не правилом, как сегодня оно есть. Мы будем точно знать потребительскую корзину и, из этого исходя, планировать объем льгот и социальных выплат для пенсионеров и граждан с низкими доходами», — сказал С.Собянин.

Кроме того, по словам мэра, новая система сможет помочь сформировать более грамотную градостроительную политику в городе, распределив торговые потоки равномерно по районам столицы и ликвидировать дефицит товаров там, где он может возникать.

«Говоря о других вариантах использования информационной системы в контрольно-кассовых аппаратах, которые сегодня внедряются, я уже сказал, что это абсолютно революционно. Оно повлияет не только на саму экономику, но и городское планирование. Например, градостроительную деятельность. Не зная, как распределяются торговые потоки в городе, как они по районам, микрорайонам распределяются, очень сложно планировать и проектировать городскую застройку, включая разрешение на строительство торговых центров и так далее. Сегодня такой проблемы, через какое-то время, не будет», — добавил мэр.

15 июля 2016 г. вступил в силу федеральный закон, согласно которому все российские ретейлеры обязаны перейти на использование контрольно-кассовой техники (ККТ) нового формата – online-кассы. С помощью данных кассовых аппаратов информация об операциях в налоговые органы будет передаваться в режиме реального времени через оператора фискальных данных. Первыми online-кассы предприниматели стали пользоваться уже в 2016 г., а окончательный перевод всех ретейлеров на новый формат запланирован на июль 2018 г.

mskagency