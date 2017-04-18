Препараты «ОЗОН ФАРМ» включены в план мероприятий по импортозамещению Минпромторга РФ

Производственная программа компании «ОЗОН ФАРМ» ориентирована на импортозамещение в части производства лекарственных средств. Восемь препаратов, которые будут изготавливаться на заводе в особой экономической зоне «Тольятти», включены в план мероприятий по импортозамещению в фармацевтической отрасли, утвержденный Минпромторгом России в 2015 году. В список попали такие лекарства, как ацикловир, бисопролол, индапамид, метформин, нифедипин, омепразол, флуконазол, эналаприл. Их тестовое производство начнется уже в мае текущего года.

Сейчас на заводе «ОЗОН ФАРМ» ведутся пусконаладочные работы. Смонтированное оборудование тестируют представители заводов-изготовителей. Для этого на предприятие наряду с местными специалистами приезжают и зарубежные коллеги, чтобы проверить работоспособность техники, купленной в Германии и Италии.

Напомним, что «ОЗОН ФАРМ» будет выпускать в ОЭЗ «Тольятти» лекарственные препараты в различных формах: таблетках, порошках, лиофилизатах. Учредителем компании является предприятие «Озон», которое работает с 2003 года в г. Жигулевске и входит в число наиболее влиятельных предприятий на российском фармрынке.

«ОЗОН ФАРМ» станет седьмым работающим заводом в ОЭЗ «Тольятти» и вторым – не из автомобильной промышленности.

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