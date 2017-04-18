Создан Единый реестр свидетельств о государственной регистрации товаров ЕАЭС

На сайте ЕЭК появился раздел, где размещен Единый реестр свидетельств о государственной регистрации продукции (товаров) ЕАЭС, сформированный на основании Национальных реестров Сторон.

Напомним, что в числе продукции, подлежащей государственной регистрации, числятся некоторые товары аптечного ассортимента, в том числе: пищевая продукция для детского питания; пищевая продукция для диетического лечебного и диетического профилактического питания; минеральная вода; пищевая продукция для питания спортсменов, беременных и кормящих женщин; биологически активные добавки; предметы личной гигиены для детей и взрослых; предметы детского обихода до трех лет: посуда и изделия, используемые для питания детей, предметы по гигиеническому уходу за ребенком; средства и изделия гигиены полости рта; средства дезинфекции, дезинсекции и дератизации.

Без наличия оформленного свидетельства о государственной регистрации на товары, для которых процедура государственной регистрации является обязательной, невозможно осуществлять законное распространение данного продукта или изделия на территории Евразийского экономического союза.

Свидетельство является действительным с момента его выдачи до прекращения поставок продукции на территорию ЕАЭС и (или) изготовления продукции на территории ЕАЭС.