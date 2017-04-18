FDA одобрило Tecentriq для лечения рака мочевого пузыря

Швейцарская фармкомпания Roche заявила о том, что FDA одобрило препарат Tecentriq для лечения прогрессирующего рака мочевого пузыря, сообщает Reuters.
Препарат получил от FDA статус ускоренного рассмотрения и был одобрен в качестве терапии первой линии для пациентов, страдающих от прогрессирующего рака мочевого пузыря, которым не может быть проведена платиносодержащая химиотерапия.
В 2016 г. Tecentriq был одобрен FDA в качестве препарата второй линии для лечения немелкоклеточного рака легкого и местнораспространенной или метастатической уротелиальной карциномы у некоторых пациентов.
Анна Колесова
«Фармацевтический вестник»